БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Трима задържани за опит да придобият имот за над 1 млн....
Чете се за: 01:30 мин.
Парламентът прие нов механизъм за определяна на...
Чете се за: 03:45 мин.
Демерджиев: Десетки полети на Пеевски са платени с...
Чете се за: 05:47 мин.
След Съвета по сигурността: Има сериозни дефицити по...
Чете се за: 03:27 мин.
Премахва се акцизът на пропан-бутана, по 50 евро ще...
Чете се за: 08:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Преструктурират ДАНС, съкращават ръководители, шофьори и деловодители

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Реформа в ДАНС - готвят съкращения на ръководни длъжности, деловодители и шофьори. Това каза пред депутати председателят на контраразузнаването Пламен Точнев.

ДАНС не е реформирана от създаването ѝ през 2008 г. В ход е преструктутиране, обясни председателят на Агенцията.

Пламен Тончев, председател на ДАНС: "Касае премахване на голям брой ръководни функции. Тъй като в момента установяваме около 30% ръководни служители, които на практика няма кого да ръководят."

Предвижда се териториалните дирекции на ДАНС да бъдат намалени от 27 на 5.

Пламен Тончев, председател на ДАНС: "Всеки един от областните центрове ще има структура на Агенцията, но тя ще бъде в състав, който ще бъде за обезпечаване на ежедневните оперативни нужди и задачи на Агенцията. Деловодители, шофьори, домакини - те ще бъдат премахнати, тези длъжности. Ще останат само в 5-те големи центрове, които предстои да бъдат създадени."

В контраразузнавателните дирекции и "Киберсигурност" ще бъдат назначени още експерти. Извън плановете за реформа шефът на ДАНС отговори на депутатско питане има ли данни за пране на пари от украински граждани с помощите, които получават от България.

Пламен Тончев, председател на ДАНС: "Агенцията работи в посока установяване не само на случая във Варна, който е. Имаме и други региони на страната, в които работим активно. Не смятам, че тези средства са от помощите, които даваме на украинските граждани."

ДАНС е дала на прокуратурата във Варна материали за пране на пари по казуса "Баба Алино", обясни Тончев.

#съкращение #реформа #ДАНС

Последвайте ни

ТОП 24

Мая Манолова става председател на Комисията за защита на потребителите
1
Мая Манолова става председател на Комисията за защита на потребителите
Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв. „Христо Смирненски“ заради ремонти
2
Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв....
Димитър Иванов е назначен за председател на Държавната агенция за бежанците
3
Димитър Иванов е назначен за председател на Държавната агенция за...
Съществено захлаждане и проливни валежи се очакват в началото на новата седмица
4
Съществено захлаждане и проливни валежи се очакват в началото на...
От ДАНС са подали сигнал за педофилия във връзка със случая "Петрохан" още през 2025 г.
5
От ДАНС са подали сигнал за педофилия във връзка със случая...
Случаят "Петрохан": Стига ли кръгът на влияние на Ивайло Калушев до политиката?
6
Случаят "Петрохан": Стига ли кръгът на влияние на Ивайло...

Най-четени

НЗОК поема още една дейност при зъболекар
1
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
2
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
3
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
4
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
5
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за чужда намеса
6
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за...

Още от: Сигурност и правосъдие

Бивш екоминистър с обвинение по делото "Петрохан"
Бивш екоминистър с обвинение по делото "Петрохан"
Омбудсманът: Близо една десета от заповедите за защита се нарушават Омбудсманът: Близо една десета от заповедите за защита се нарушават
Чете се за: 02:35 мин.
Демерджиев: Десетки полети на Пеевски са платени с отклонени от мантинели средства чрез дружества касички Демерджиев: Десетки полети на Пеевски са платени с отклонени от мантинели средства чрез дружества касички
Чете се за: 05:47 мин.
След Съвета по сигурността: Има сериозни дефицити по отношение на наличието на антидрон системи След Съвета по сигурността: Има сериозни дефицити по отношение на наличието на антидрон системи
Чете се за: 03:27 мин.
Приоритетите пред МВР: Провеждане на честни избори, борба с наркотрафика и корупцията Приоритетите пред МВР: Провеждане на честни избори, борба с наркотрафика и корупцията
Чете се за: 02:57 мин.
Случаят "Петрохан": Стига ли кръгът на влияние на Ивайло Калушев до политиката? Случаят "Петрохан": Стига ли кръгът на влияние на Ивайло Калушев до политиката?
7576
Чете се за: 04:22 мин.

Водещи новини

Парламентът прие нов механизъм за определяна на минималната работна заплата
Парламентът прие нов механизъм за определяна на минималната работна...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Демерджиев: Десетки полети на Пеевски са платени с отклонени от мантинели средства чрез дружества касички Демерджиев: Десетки полети на Пеевски са платени с отклонени от мантинели средства чрез дружества касички
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
Делян Пеевски: Демерджиев освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс Делян Пеевски: Демерджиев освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Румен Радев: Очаквам отзоваването на посланика ни в ОАЕ по възможно най-бързия начин Румен Радев: Очаквам отзоваването на посланика ни в ОАЕ по възможно най-бързия начин
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Премахва се акцизът на пропан-бутана, по 50 евро ще получат над...
Чете се за: 08:07 мин.
У нас
След Съвета по сигурността: Има сериозни дефицити по отношение на...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Трима задържани за опит да придобият имот за над 1 млн. евро с...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Авария на магистрален водопровод остави без вода населени места и...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ