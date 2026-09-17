Преструктурират ДАНС, съкращават ръководители, шофьори и деловодители

Реформа в ДАНС - готвят съкращения на ръководни длъжности, деловодители и шофьори. Това каза пред депутати председателят на контраразузнаването Пламен Точнев.

ДАНС не е реформирана от създаването ѝ през 2008 г. В ход е преструктутиране, обясни председателят на Агенцията.

Пламен Тончев, председател на ДАНС: "Касае премахване на голям брой ръководни функции. Тъй като в момента установяваме около 30% ръководни служители, които на практика няма кого да ръководят."

Предвижда се териториалните дирекции на ДАНС да бъдат намалени от 27 на 5.

Пламен Тончев, председател на ДАНС: "Всеки един от областните центрове ще има структура на Агенцията, но тя ще бъде в състав, който ще бъде за обезпечаване на ежедневните оперативни нужди и задачи на Агенцията. Деловодители, шофьори, домакини - те ще бъдат премахнати, тези длъжности. Ще останат само в 5-те големи центрове, които предстои да бъдат създадени."

В контраразузнавателните дирекции и "Киберсигурност" ще бъдат назначени още експерти. Извън плановете за реформа шефът на ДАНС отговори на депутатско питане има ли данни за пране на пари от украински граждани с помощите, които получават от България.

Пламен Тончев, председател на ДАНС: "Агенцията работи в посока установяване не само на случая във Варна, който е. Имаме и други региони на страната, в които работим активно. Не смятам, че тези средства са от помощите, които даваме на украинските граждани."

ДАНС е дала на прокуратурата във Варна материали за пране на пари по казуса "Баба Алино", обясни Тончев.