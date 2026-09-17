Празникът на София: ДАРА и още изявени личности станаха почетни граждани на столицата

София празнува – тържествен водосвет, отличия за заслужили личности и богата културна програма. Денят е избран преди 34 години, на него почитаме светите великомъченици Надежда, Вяра, Любов и майка им София.

Празникът започна с тържествена сесия в столичния общински съвет, на която певицата Дара получи зването "Почетен гражданин на София". Сред отличените бяха и сценаристът и общественик Любен Дилов-син – посмъртно, певицата Мими Иванова и нациоанлният отбор по волейбол.

В деня на София общинските съветници загърбват различията и се обединяват около хубавите каузи. В случая ги обедини мега звездата Дара. Тя нарече София-град на мечите. Град, в който тя е сбъднала своята.

ДАРА: "Аз и моите приятели артисти, имаме нужда от вашата подкрепа, надявам се София да продължава да се развива и да блести, благодаря ви много!"

За доверието по пътя към сбъдването мечтите благодари и Любо Ганев. Той прие наградата за българския национален отбор по волейбол.

Любомир Ганев, президент на Българска федерация по волейбол: "Преди една година те повярваха, че София може да бъде домакин на най-голямото събитие в Бълграия на което очкваме над 120 000 човека да минат пред залата, 10 000 пред телевизионите екрани, а с вчерашния мач вече поставихме рекорд за най-посетен мач на европейското първенство през тази година."

За волята, таланта и упоритостта на почетните граждани на София говори кметът на София Васил Терзиев.

Васил Терзиев, кмет на София: "Каквото и да си говорим един град това са хората, това е енергията, която ни събира и там всички вие сте оставили огромен отпечтък, пожелавам ви да все така силни и вдъхновени."

Пожелание за жителите на София имаше и от Негово светейшество българският патриарх митрополит софийски Даниил.

Български патриарх Даниил: "Да обитава вярата в нас, да обитава милосърдието, да обитава доблестта, мъжеството, както и нашите предци са отстоявали вярата си в този град."

снимки: БТА

Почетни граждани на София тази година станаха още певицата Мими Иванова, композиторът проф. Нева Кръстева, цигуларката Мила Георгиева , както и посмъртно дългогодишният общински съветник Милка Христова художникът Иван Вукадинов и сценарист и общественик Любен Дилов-син.