БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
От ДАНС са подали сигнал за педофилия във връзка със...
Чете се за: 01:07 мин.
Студен душ през октомври за жители на кв....
Чете се за: 02:07 мин.
Канада приветства идеята за асоциирано членство в ЕС
Чете се за: 04:10 мин.
Мая Манолова става председател на Комисията за защита на...
Чете се за: 01:37 мин.
Премиерът Радев към олимпийците: Бъдете все така златни,...
Чете се за: 05:32 мин.
Премиерът Радев: България е в центъра на политическия...
Чете се за: 03:15 мин.
Първо пред БНТ: Какво разкри криминалният психолог Росен...
Чете се за: 09:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Празникът на София: ДАРА и още изявени личности станаха почетни граждани на столицата

Карина Караньотова от Карина Караньотова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Запази
празникът софия дара изявени личности станаха почетни граждани столицата
Снимка: илюстративна

София празнува – тържествен водосвет, отличия за заслужили личности и богата културна програма. Денят е избран преди 34 години, на него почитаме светите великомъченици Надежда, Вяра, Любов и майка им София.
Празникът започна с тържествена сесия в столичния общински съвет, на която певицата Дара получи зването "Почетен гражданин на София". Сред отличените бяха и сценаристът и общественик Любен Дилов-син – посмъртно, певицата Мими Иванова и нациоанлният отбор по волейбол.

В деня на София общинските съветници загърбват различията и се обединяват около хубавите каузи. В случая ги обедини мега звездата Дара. Тя нарече София-град на мечите. Град, в който тя е сбъднала своята.

ДАРА: "Аз и моите приятели артисти, имаме нужда от вашата подкрепа, надявам се София да продължава да се развива и да блести, благодаря ви много!"

За доверието по пътя към сбъдването мечтите благодари и Любо Ганев. Той прие наградата за българския национален отбор по волейбол.

Любомир Ганев, президент на Българска федерация по волейбол: "Преди една година те повярваха, че София може да бъде домакин на най-голямото събитие в Бълграия на което очкваме над 120 000 човека да минат пред залата, 10 000 пред телевизионите екрани, а с вчерашния мач вече поставихме рекорд за най-посетен мач на европейското първенство през тази година."

За волята, таланта и упоритостта на почетните граждани на София говори кметът на София Васил Терзиев.

Васил Терзиев, кмет на София: "Каквото и да си говорим един град това са хората, това е енергията, която ни събира и там всички вие сте оставили огромен отпечтък, пожелавам ви да все така силни и вдъхновени."

Пожелание за жителите на София имаше и от Негово светейшество българският патриарх митрополит софийски Даниил.

Български патриарх Даниил: "Да обитава вярата в нас, да обитава милосърдието, да обитава доблестта, мъжеството, както и нашите предци са отстоявали вярата си в този град."

снимки: БТА

Почетни граждани на София тази година станаха още певицата Мими Иванова, композиторът проф. Нева Кръстева, цигуларката Мила Георгиева , както и посмъртно дългогодишният общински съветник Милка Христова художникът Иван Вукадинов и сценарист и общественик Любен Дилов-син.

#кметът Васил Терзиев #Дара #Вяра, Надежда, Любов #Любо Ганев #празник на София #ден на софия #празник на града

Последвайте ни

ТОП 24

Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
1
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
Над 12 трилиона тона лед от Гренландия и Антарктида се стопиха в рамките на 47 години
2
Над 12 трилиона тона лед от Гренландия и Антарктида се стопиха в...
Мая Манолова става председател на Комисията за защита на потребителите
3
Мая Манолова става председател на Комисията за защита на потребителите
Първо пред БНТ: Какво разкри криминалният психолог Росен Йорданов за случая "Петрохан"?
4
Първо пред БНТ: Какво разкри криминалният психолог Росен Йорданов...
България затвърди мястото си в световната ранглиста след успеха над лидера Полша
5
България затвърди мястото си в световната ранглиста след успеха над...
Бленджини: Много труден, много тежък мач за нас
6
Бленджини: Много труден, много тежък мач за нас

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
2
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
3
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
4
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
5
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
6
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...

Още от: Регионални

Цените на дизела и бензина: Шофьори ограничават пътуванията си, браншът предупреждава за ново поскъпване
Цените на дизела и бензина: Шофьори ограничават пътуванията си, браншът предупреждава за ново поскъпване
Над 3 грама фентанил откри полицията в пловдивския квартал "Столипиново" Над 3 грама фентанил откри полицията в пловдивския квартал "Столипиново"
Чете се за: 01:32 мин.
"В името на традициите": Каракачанските кучета-пазачи са гордостта на трима мъже от Якоруда "В името на традициите": Каракачанските кучета-пазачи са гордостта на трима мъже от Якоруда
Чете се за: 02:32 мин.
Русе отбелязва Европейската седмица на мобилността с различни инициативи Русе отбелязва Европейската седмица на мобилността с различни инициативи
Чете се за: 04:07 мин.
Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв. „Христо Смирненски“ заради ремонти Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв. „Христо Смирненски“ заради ремонти
Чете се за: 02:07 мин.
Автогарата в Перник отново на търг, началната цена е 750 000 евро Автогарата в Перник отново на търг, началната цена е 750 000 евро
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Скъпите горива: Опозицията поиска спешни мерки, властта обеща антикризисен пакет до края на седмицата (ОБЗОР)
Скъпите горива: Опозицията поиска спешни мерки, властта обеща...
Чете се за: 04:22 мин.
Политика
Цените на дизела и бензина: Шофьори ограничават пътуванията си, браншът предупреждава за ново поскъпване Цените на дизела и бензина: Шофьори ограничават пътуванията си, браншът предупреждава за ново поскъпване
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
От ДАНС са подали сигнал за педофилия във връзка със случая "Петрохан" още през 2025 г. От ДАНС са подали сигнал за педофилия във връзка със случая "Петрохан" още през 2025 г.
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв. „Христо Смирненски“ заради ремонти Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв. „Христо Смирненски“ заради ремонти
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Омбудсманът сезира министъра на енергетиката – хиляди...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Мая Манолова става председател на Комисията за защита на потребителите
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Канада приветства идеята за асоциирано членство в ЕС
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Предложение – без социални мрежи за деца под 13 години в...
Чете се за: 04:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ