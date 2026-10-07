АПИ е обявила обществена поръчка за пътя Смолян - Пампорово

Обществена поръчка с прогнозна стойност от 9 милиона евро е обявила Агенция "Пътна инфраструктура" за избор на изпълнител, който да възстанови щетите от активиралото се на 1 май тази година свлачище по пътя от Смолян до Пампорово.

Това съобщи пред депутатите от ресорната парламентарна комисия министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков.

По думите му офертите ще бъдат представени до 26 октомври.