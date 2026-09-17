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За втора година Ирландия бойкотира "Евровизия"

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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втора година ирландия бойкотира евровизия
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Ирландия бойкотира Евровизия за втора поредна година. Тя беше една от петте държави, които не участваха в песенния конкурс и миналата година, в знак на протест срещу допускането на Израел.

И сега от ирландската обществена телевизия съобщиха, че причина за решението им е продължаващата война в ивицата Газа.

Преди това един от обществените оператори в Нидерландия обяви, че се отказва от участие, но друг все още обмисля дали да не се включи в Евровизия.

От EBU коментираха, че съжаляват за решението на Ирландия, но ще го уважат.

#участие в Евровизия #Бойкот #Ирландия

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