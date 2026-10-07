БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев след КСНС: Не можем да твърдим, че ударът е...
Чете се за: 04:42 мин.
КСНС: България да търси общи действия с Румъния и Турция...
Чете се за: 08:05 мин.
19-годишен е следил за изправността на АТВ-то от...
Чете се за: 03:30 мин.
Автобус катастрофира край село Асен
Чете се за: 01:00 мин.
ЕК дава на България и Румъния сателитни данни за ударите...
Чете се за: 02:40 мин.
Започна заседанието на Консултативния съвет за национална...
Чете се за: 02:17 мин.
Прекратява се операцията по издирването на екипажа на...
Чете се за: 03:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

КСНС: България да търси общи действия с Румъния и Турция за сигурността в Черно море *** Съвещанието беше свикано след атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море

Спират 6-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ за планов годишен ремонт

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Запази

Ще бъде направена пълна профилактика и техническо обслужване на системите и съоръженията

аец bdquoкозлодуйldquo работи нормално въпреки ниското ниво дунав търсят допълнителни мерки
Слушай новината

На 8 октомври 2026 г. шести блок на АЕЦ „Козлодуй” ще бъде спрян за планов годишен ремонт, съобщават от централата.

Изключването от електроенергийната система на страната е съгласувано с Централно диспечерско управление към „Електроенергиен системен оператор” ЕАД след предварително подадено заявление. На блока предстои да бъдат изпълнени необходимите мероприятия, включени в годишната ремонтна програма. За осигуряване на безопасната и надеждна експлоатация ще бъде направена пълна профилактика и техническо обслужване на системите и съоръженията.

Успоредно с това ще бъдат реализирани планираните мерки, обезпечаващи дългосрочната експлоатация на блоковете на атомната централа.

Реакторът на шести блок ще бъде презареден със свежо ядрено гориво за следващата 32-ра горивна кампания.

Планира се ремонтът на блока да продължи до края на месец ноември.

Пети блок на АЕЦ „Козлодуй” продължава да работи, като натоварването му се съобразява с нивото на река Дунав и възможностите за обезпечаване на необходимото техническо водоснабдяване на централата.

#спира 6-и блок #АЕЦ „Козлодуй” #планов ремонт

Последвайте ни

ТОП 24

Групата “Обнови Европа” в ЕП осъди атаките в Черно море
1
Групата “Обнови Европа” в ЕП осъди атаките в Черно море
Зеленски заяви, че украинските сили не са провеждали операции в зоната на атакуваните кораби край България
2
Зеленски заяви, че украинските сили не са провеждали операции в...
Затоплянето продължава – очакват ни температури между 23° и 28°
3
Затоплянето продължава – очакват ни температури между 23°...
Говорителят на Кая Калас за БНТ: Приветстваме работата на българските и румънските власти
4
Говорителят на Кая Калас за БНТ: Приветстваме работата на...
България излезе от летаргията в Лигата на нациите
5
България излезе от летаргията в Лигата на нациите
Спасителна операция: Продължава издирването на екипажа на кораба „Алфа Уатан“
6
Спасителна операция: Продължава издирването на екипажа на кораба...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
2
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
3
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са доказателства, че Мегеров е физическият извършител на престъплението
4
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са...
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България!
5
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се...
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване на Преспанското езеро в списъка на ЮНЕСКО
6
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване...

Още от: Регионални

Здравната каса прекрати договора с частната болница в Пловдив, в която почина 6-годишно дете
Здравната каса прекрати договора с частната болница в Пловдив, в която почина 6-годишно дете
Спират топлоподаването в части на "Дианабад" и "Изток" заради ремонти Спират топлоподаването в части на "Дианабад" и "Изток" заради ремонти
Чете се за: 01:32 мин.
АПИ е обявила обществена поръчка за пътя Смолян - Пампорово АПИ е обявила обществена поръчка за пътя Смолян - Пампорово
Чете се за: 01:17 мин.
Спасителната акция в Черно море: Прекратиха издирването на екипажа от кораба “Алфа Уатан” Спасителната акция в Черно море: Прекратиха издирването на екипажа от кораба “Алфа Уатан”
Чете се за: 04:20 мин.
Съмнения за фиктивен технически преглед на АТВ-то, убило 35-годишната Христина Съмнения за фиктивен технически преглед на АТВ-то, убило 35-годишната Христина
Чете се за: 02:30 мин.
Софийският зоопарк вече е пълноправен член в Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите Софийският зоопарк вече е пълноправен член в Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите
Чете се за: 03:20 мин.

Водещи новини

КСНС: България да търси общи действия с Румъния и Турция за сигурността в Черно море
КСНС: България да търси общи действия с Румъния и Турция за...
Чете се за: 08:05 мин.
У нас
Румен Радев след КСНС: Не можем да твърдим, че ударът е извършен от Русия без доказателства Румен Радев след КСНС: Не можем да твърдим, че ударът е извършен от Русия без доказателства
Чете се за: 04:42 мин.
Политика
Политически коментари след заседанието на КСНС при президента (ОБЗОР) Политически коментари след заседанието на КСНС при президента (ОБЗОР)
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Спасителната акция в Черно море: Прекратиха издирването на екипажа от кораба “Алфа Уатан” Спасителната акция в Черно море: Прекратиха издирването на екипажа от кораба “Алфа Уатан”
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Постоянен арест за шефката на Клиниката по ревматология в УМБАЛ...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Годишнина без заложници: Израел почете паметта на жертвите на...
Чете се за: 05:27 мин.
По света
ЕК дава на България и Румъния сателитни данни за ударите в Черно море
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Масирана руска атака срещу Украйна: Какви чужди компоненти има в...
Чете се за: 03:17 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ