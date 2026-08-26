Орлин Горанов: „Евровизия“ е шанс да покажем България пред целия свят

„Евровизия“ е шанс да покажем България пред целия свят, заяви Орлин Горанов в „Денят започва“, коментирайки предстоящото домакинство на България на „Евровизия“. Според него страната ни трябва да използва мащаба на конкурса не само за музикално представяне, но и за популяризиране на България като туристическа дестинация.

Орлин Горанов: „Аз съм сигурен, че ще успеем да се представим по най-добрия начин, защото това е моментът, в който можем да рестартираме всичко. И нашият туризъм, рекламата за България трябва да бъде страхотна. А ние има какво да покажем.“

Той призова различните градове в страната да бъдат включени в събитията около конкурса.

„Няма проблем. Важното е, че България е домакин. И ако се съберем, можем да направим „Евровизия“ в цяло България“, заяви той.

По думите му е възможно специални събития и излъчвания на живо да има не само в София, но и в Пловдив, Варна и Бургас.

„Най-важното е в момента да се опитаме да направим една много-много стратегическа концепция за това, как да представим България в това време. Защото имаме около 10 месеца до май месец.“, подчерта Горанов.

Орлин Горанов акцентира върху огромната международна аудитория на конкурса и възможностите, които тя предоставя.

Орлин Горанов: „Евровизия“ има много почитатели и много голяма гледаемост в световен мащаб. И ако ние успеем да използваме точно тези инструменти, в този момент, една седмица ние да направим една много добра реклама на нашата родина и природа и всичко каквото имаме, това ще бъдат само дивиденти за нас.“

Според него успехът на България ще зависи и от избора на следващия представител и песента, с която страната ще участва. На въпрос каква е рецептата за успешна песен, предвид дългогодишния му опит в музиката, Горанов отговори:

Орлин Горанов: „Честно да ви кажа, няма рецепта за хита. Хитът или идва при теб, или го търсиш цял живот. Но важното е да си на точното време, с точните хора и ето, нещата се получават. Сега целият свят е „Бангаранга“.“

Той е категоричен, че българските изпълнители имат потенциал да се конкурират на международната сцена. Горанов очаква екипът, който работи по българското участие, да заложи на оригиналност и ясно разпознаваема българска идентичност.

„Да бъдем показани по такъв начин, че да има българска печатност. Да е нещо наистина оригинално и уникално“, каза той.

Според Орлин Горанов един от основните проблеми пред българските артисти е ограниченият размер на местния музикален пазар.

Орлин Горанов: „Нашият пазар взето е доста малък. Ако не дойде някой голям продуцент или голям лейбъл, който да си хареса някой от нашите артисти и да го представи на световно ниво, няма как да се получат нещата. Защото, в крайна сметка, това е бизнес. И той работи по схемите на бизнеса. Колкото и добри изпълнители да имаме, колкото интересни идеи да имаме, някой трябва да ги презентира и да ги представи в такъв световен мащаб.“

Той обаче е оптимист за бъдещето на българските артисти.

Орлин Горанов: „Сигурен съм, че ще дойде това време. Защото наистина имаме много талантливи деца. Да ги нарека така. Има с какво да се покажем пред света, за да бъдем наистина приятели по достойнство и подобаващо. Защото наистина сме много оригинални и много интересни.“

Горанов коментира и притесненията около залата и акустиката, като подчерта, че телевизионната продукция позволява пространството да бъде представено по съвсем различен начин.

„Ти като телевизионер знаеш, че студиото, в което ще се проведе „Евровизия“, може да бъде направено така, че да изглежда като стохилядна зала. Така че в случая акцентът е върху визията. Върху предаването. А звукът, вярвайте ми, ще бъде прекрасен“, увери той.

По думите му няма причина за притеснение относно техническата реализация на конкурса.

„Нека да ги успокоим, всичко ще бъде наред. И звукът, и картината, всичко ще бъде прекрасно.“

В края на разговора Орлин Горанов говори и за отношението към успеха на другите и необходимостта българите да могат да се обединяват около добрите постижения.

Орлин Горанов: „Аз също забелязвам, че малко трудно българинът се радва на чуждия успех. Или пък на чуждата победа. Това е вид сила, която ти трябва да покажеш. Уважение и респект към победителя. Защото да, ти можеш да имаш много мечти, можеш да падаш, но пък, ако можеш да ставаш, това вече е майсторлък. И ако можеш да се радваш на красивото.“

Според него именно музиката може да бъде сред факторите, които обединяват обществото.