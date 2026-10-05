Министър Катя Ивкова: Назалните противогрипни ваксини за деца ще бъдат доставени до края на седмицата

Назалните противогрипни ваксини за деца ще бъдат доставени в регионалните здравни инспекции до края на тази седмица, за да може да започне имунизацията на децата. Това каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова пред журналисти в Бургас, след като разгледа реализирани през последните месеци подобрения в болничната среда в няколко отделения и ново оборудване за диагностика и лечение в УМБАЛ – Бургас.

Ивкова каза, че от назалните противогрипни ваксини има достатъчно количество за децата. Инжекционните ваксини ще бъдат доставени малко по-късно, най-вероятно до края на октомври, посочи министърът. По думите ѝ тогава ще може да бъде изпълнена имунизационната програма в зависимост от доставчиците.

Това, което ни беше докладвано на 29 септември, всъщност касае самото разработване на ваксината от производителите. По-късно е бил определен щамът тази година, поради което производителите са били в невъзможност по-рано и всъщност навреме да разработят и доставят ваксините, каза Ивкова. Тя добави, че проблемът засяга цялото Северно полукълбо.

Министърът беше попитана и за полицейската операция в УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив. Наясно съм. Утре ще получите повече информация, отговори Ивкова. На въпрос дали става въпрос за злоупотреба със средства на НЗОК, тя отново посочи, че повече информация ще бъде предоставена утре.

По време на посещението си в УМБАЛ – Бургас Ивкова разгледа и новодоставената апаратура по Плана за възстановяване и устойчивост. Успях днес да видя на място и новодоставената апаратура по Плана за възстановяване и устойчивост.

Изключително модерна компютърна томография, която е много по-щадяща и високотехнологична апаратура, каза министърът. Тя подчерта, че това е особено важно, тъй като с компютърната томография ще бъдат изследвани и деца. Удовлетворена съм и от това, че тук има общност, която успява да дарява, каза тя.

Министърът разгледа и две ремонтирани стаи в родилното отделение. По думите ѝ условията в тях са много комфортни и дават спокойствие на всяка майка. Очаквам да видя още клиники и отделения реновирани, каза Ивкова.