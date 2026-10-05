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Предпремиерата на "Под прикритие 6" е тази вечер. НДК ще посрещне актьорите, създателите и феновете на най-популярната българска криминална поредица, която се завръща след 10 години.

Милена Милотинова: БНТ ще продължава да бъде най-големият продуцент на телевизионни филми и сериали

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БНТ ще продължи да бъде най-големият продуцент на телевизионни филми и сериали у нас. Това заяви генералният директор на БНТ Милена Милотинова по време на предпремиерата на шестия сезон на „Под прикритие“ в Зала 1 на НДК. Тя коментира и огромния интерес към завръщането на сериала, чиито билети за предпремиерната прожекция бяха разпродадени за по-малко от два дни.

„БНТ е институцията, най-голям продуцент у нас на телевизионни филми и сериали и много се радваме, че феновете са толкова много на най-чакания телевизионен сериал, че билетите за Зала 1 на НДК бяха разпродадени за по-малко 2 дни“, каза Милотинова.

Тя подчерта, че обществената телевизия има амбицията да продължи с развитието на телевизионните продукции и загатна за предстоящи проекти.

Снимка: Десислава Кулелиева

„И оттук нататък БНТ ще продължава да бъде най-големият продуцент на телевизионни филми и сериали. Очаквайте интересни развития“, заяви Милотинова.

Първата предпремиера на шестия сезон на „Под прикритие“ е тази вечер, а заради големия интерес е организирана и втора прожекция.

„Тази вечер имаме предпремиера на „Под прикритие“. Утре вечер имаме втора предпремиера заради големия интерес, с който ни изненадаха нашите зрители, така че и утре могат да заповядат в Зала 1 на НДК“, каза Милотинова.

По думите ѝ интересът към сериала е бил силен още от началото на новия мандат на ръководството на БНТ.

Първият епизод от новия сезон зрителите ще могат да гледат по БНТ на 10 октомври от 22:00 часа.

„Първият епизод зрителите ще могат да видят на 10 октомври от 10 часа вечерта. Преди това ще подгреем с „Всичко за сина ми“, с Димитър Рачков в главната роля. Т.е. оформяме събота вечер като вечер на българските телевизионни сериали по БНТ“, каза Милотинова.

#"Под прикритие 6" #Милена Милотинова #предпремиера #БНТ

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