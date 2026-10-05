"10 години го чакаме този филм, не сме спали, за да гледаме": Еуфория завладя феновете на "Под прикритие 6"

Официална предпремиера на шестия сезон на „Под прикритие“ започва от 20.30 ч. в Зала 1 на НДК. Заради огромния интерес към първия епизод от новия сезон, е обявена и втора предпремиерна прожекция. Тя ще бъде утре, отново в Зала 1 на НДК. Дългоочакваната премиера на шести сезон на „Под прикритие“ няма да е само на големия екран. 10 години след последния епизод, най-гледаната криминална поредица се завръща и в ефира на БНТ 1 на 10 октомври, от 22.00 часа.

Стотици фенове на „Под прикритие“ се събраха в НДК за предпремиерата на шестия сезон на култовия сериал. Някои от тях дойдоха специално от чужбина, а други признаха, че чакат новите епизоди от години и са гледали предишните сезони по няколко пъти.

Симеон: "От Англия чак сме дошли да гледаме. БНТ: Гледали ли сте предишните сезони? – Да, всичките, по два пъти." Ангел: "Вече го чакам десет години. Няма да пропусна нито епизод. БНТ: Кой ви е любимият герой? – Джаро, безскрупулен. Човек, който държи на неговото, ако не се случи – ще го направи.