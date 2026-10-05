"10 години го чакаме този филм, не сме спали, за да гледаме": Еуфория завладя феновете на "Под прикритие 6"

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
17
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
„Под прикритие“ се завръща след 10 години:...
Чете се за: 05:37 мин.
Часове до голямото завръщане: „Под прикритие“...
Чете се за: 01:05 мин.
Константин Папазов е новият президент на Българската...
Чете се за: 03:37 мин.
"Мяра": 46,9% подкрепа за двойката Йотова -...
Чете се за: 01:07 мин.
Безкрайните ремонти и аварии на "Топлофикация...
Чете се за: 04:27 мин.
Отново с час назад: На 25 октомври се връщаме към...
Чете се за: 00:22 мин.
Заради фиктивни хоспитализации и източване на НЗОК:...
Чете се за: 00:25 мин.
Шефът на „Автомагистрали“ е подал оставка
Чете се за: 01:52 мин.
Министър Катя Ивкова: Назалните противогрипни ваксини за...
Чете се за: 03:07 мин.
В насрещното на АМ "Европа" – шофьор...
Чете се за: 01:02 мин.
10 чужди телевизии, сред тях и Би Би Си, излъчиха кадрите...
Чете се за: 02:22 мин.
Серия от бомбени заплахи в страната: Евакуирани са детски...
Чете се за: 04:25 мин.
Голямото завръщане на "Под прикритие" –...
Чете се за: 06:52 мин.
Полицейска акция в УМБАЛ „Св. Георги“ в...
Чете се за: 03:47 мин.
"Алфа Рисърч": Очакваната избирателна активност...
Чете се за: 03:55 мин.
Испанският премиер Педро Санчес обяви предсрочни...
Чете се за: 03:17 мин.
Милена Милотинова: 4 милиона гледания в дигиталното...
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Предпремиерата на "Под прикритие 6" е тази вечер. НДК ще посрещне актьорите, създателите и феновете на най-популярната българска криминална поредица, която се завръща след 10 години.

"10 години го чакаме този филм, не сме спали, за да гледаме": Еуфория завладя феновете на "Под прикритие 6"

Дарина Ангелова, стажант-репортер от Дарина Ангелова, стажант-репортер
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
Общество
Запази
"10 години го чакаме този филм, не сме спали, за да гледаме": Еуфория завладя феновете на "Под прикритие 6"
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

Официална предпремиера на шестия сезон на „Под прикритие“ започва от 20.30 ч. в Зала 1 на НДК. Заради огромния интерес към първия епизод от новия сезон, е обявена и втора предпремиерна прожекция. Тя ще бъде утре, отново в Зала 1 на НДК. Дългоочакваната премиера на шести сезон на „Под прикритие“ няма да е само на големия екран. 10 години след последния епизод, най-гледаната криминална поредица се завръща и в ефира на БНТ 1 на 10 октомври, от 22.00 часа.

Стотици фенове на „Под прикритие“ се събраха в НДК за предпремиерата на шестия сезон на култовия сериал. Някои от тях дойдоха специално от чужбина, а други признаха, че чакат новите епизоди от години и са гледали предишните сезони по няколко пъти.

Симеон: "От Англия чак сме дошли да гледаме.

БНТ: Гледали ли сте предишните сезони?

– Да, всичките, по два пъти."

Ангел: "Вече го чакам десет години. Няма да пропусна нито епизод.

БНТ: Кой ви е любимият герой?

– Джаро, безскрупулен. Човек, който държи на неговото, ако не се случи – ще го направи.

Ангел: "Един приятел ми каза, че има такъв сериал и си го пуснах, и много взе да ми харесва. Много по-развълнуван съм, мисля, че днес ще е бая вълнуващо и интересно.

Павел: "10 години го чакаме този филм, с нетърпение просто, не сме спали, за да гледаме.

БНТ: Какво ви харесва най-много в сериала?

– Актьорите, Захари Бахаров е брутален актьор, Куката, Джаро – направо са един път, както се казва. Чакаме да видим какво са измислили този път."

"БНТ: Гледали ли сте сериала?
Теодора: Гледаме го всяка вечер на запис, той знае всичко наизуст.

Яна: Вълнуваме се много."

Иван: "Много показателен за това какво се е случвало в България зад кулисите."

#"Под прикритие" 6 #НДК #предпремиера #фенове

Последвайте ни

ТОП 24

Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя София – Бургас
1
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя...
Германия отново не успя да преодолее гръцкия вал в Солун и остана извън първите две места в групата
2
Германия отново не успя да преодолее гръцкия вал в Солун и остана...
10 чужди телевизии, сред тях и Би Би Си, излъчиха кадрите на БНТ от посрещането на тленните останки на цар Самуил
3
10 чужди телевизии, сред тях и Би Би Си, излъчиха кадрите на БНТ от...
Полицейска акция в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив, пациенти са били върнати и чакат извън сградата (СНИМКИ)
4
Полицейска акция в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив,...
Серия от бомбени заплахи в страната: Евакуирани са детски градини, училища и институции (СНИМКИ)
5
Серия от бомбени заплахи в страната: Евакуирани са детски градини,...
Милена Милотинова: 4 милиона гледания в дигиталното пространство на БНТ за голямото завръщане на цар Самуил
6
Милена Милотинова: 4 милиона гледания в дигиталното пространство на...

Най-четени

Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
1
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
2
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
3
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
4
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
5
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно оръжие, работи се по всички версии
6
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно...

Още от: Култура

Бира на 7000 години, тракийски гроб и графити в могилата при Провадия?
Бира на 7000 години, тракийски гроб и графити в могилата при Провадия?
Голямото завръщане на "Под прикритие" – какво да очакват зрителите от шестия сезон на сериала разкрива част от екипа Голямото завръщане на "Под прикритие" – какво да очакват зрителите от шестия сезон на сериала разкрива част от екипа
Чете се за: 06:52 мин.
Британският музей удължава времето си заради небивалия интерес към гоблена от Байо Британският музей удължава времето си заради небивалия интерес към гоблена от Байо
Чете се за: 02:47 мин.
Откриха неизвестни инкски пътища край Мачу Пикчу Откриха неизвестни инкски пътища край Мачу Пикчу
Чете се за: 03:40 мин.
Президентът Илияна Йотова: „Трябва да съхраним историята и самочувствието си на българи, за да свържем с тях бъдещето на децата ни“ Президентът Илияна Йотова: „Трябва да съхраним историята и самочувствието си на българи, за да свържем с тях бъдещето на децата ни“
Чете се за: 02:17 мин.
С почит и преклонение: В сърцето на София българите посрещнаха тленните останки на цар Самуил С почит и преклонение: В сърцето на София българите посрещнаха тленните останки на цар Самуил
Чете се за: 02:42 мин.

Водещи новини

„Под прикритие“ се завръща след 10 години: Предпремиерата на шестия сезон след минути
„Под прикритие“ се завръща след 10 години:...
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
"10 години го чакаме този филм, не сме спали, за да гледаме": Еуфория завладя феновете на "Под прикритие 6" "10 години го чакаме този филм, не сме спали, за да гледаме": Еуфория завладя феновете на "Под прикритие 6"
Чете се за: 02:30 мин.
Общество
Милена Милотинова: БНТ ще продължава да бъде най-големият продуцент на телевизионни филми и сериали Милена Милотинова: БНТ ще продължава да бъде най-големият продуцент на телевизионни филми и сериали
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Залози на „черно тото“ ли са мотивът за убийството на Илиян Филипов? Залози на „черно тото“ ли са мотивът за убийството на Илиян Филипов?
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Съмнения за чума в Русия? ЕС и САЩ внимателно следят ситуацията
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Инцидент с кораб край Черно море, двама души загинаха след удар с дрон
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Два златни, два сребърни и бронз: Българските ученици с впечатляващ...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Часове до голямото завръщане: „Под прикритие“ на...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ