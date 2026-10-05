"10 години го чакаме този филм, не сме спали, за да гледаме": Еуфория завладя феновете на "Под прикритие 6"

Официална предпремиера на шестия сезон на „Под прикритие“ започва от 20.30 ч. в Зала 1 на НДК. Заради огромния интерес към първия епизод от новия сезон, е обявена и втора предпремиерна прожекция. Тя ще бъде утре, отново в Зала 1 на НДК. Дългоочакваната премиера на шести сезон на „Под прикритие“ няма да е само на големия екран. 10 години след последния епизод, най-гледаната криминална поредица се завръща и в ефира на БНТ 1 на 10 октомври, от 22.00 часа.
Стотици фенове на „Под прикритие“ се събраха в НДК за предпремиерата на шестия сезон на култовия сериал. Някои от тях дойдоха специално от чужбина, а други признаха, че чакат новите епизоди от години и са гледали предишните сезони по няколко пъти.
Симеон: "От Англия чак сме дошли да гледаме.
БНТ: Гледали ли сте предишните сезони?
– Да, всичките, по два пъти."
Ангел: "Вече го чакам десет години. Няма да пропусна нито епизод.
БНТ: Кой ви е любимият герой?
– Джаро, безскрупулен. Човек, който държи на неговото, ако не се случи – ще го направи.
Ангел: "Един приятел ми каза, че има такъв сериал и си го пуснах, и много взе да ми харесва. Много по-развълнуван съм, мисля, че днес ще е бая вълнуващо и интересно.
Павел: "10 години го чакаме този филм, с нетърпение просто, не сме спали, за да гледаме.
БНТ: Какво ви харесва най-много в сериала?
– Актьорите, Захари Бахаров е брутален актьор, Куката, Джаро – направо са един път, както се казва. Чакаме да видим какво са измислили този път."
"БНТ: Гледали ли сте сериала?
Теодора: Гледаме го всяка вечер на запис, той знае всичко наизуст.
Яна: Вълнуваме се много."
Иван: "Много показателен за това какво се е случвало в България зад кулисите."