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Полицейска акция в болница "Свети Георги" в Пловдив: Разследват финансови злоупотреби и източване на здравната каса

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мариела Хубинова
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Чете се за: 03:32 мин.
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Има ли задържани?

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Масирана полицейска акция в Университетската болница „Св.Георги“ в центъра на Пловдив. По предварителна информация се касае за разследване на икономическа полиция, във връзка с финансови злоупотреби и източване на Здравната каса.

Има ли задържани?

Базата на Университетската болница „Св.Георги“ на ул. "Васил Априлов" осъмна под полицейска блокада. Часове наред пациенти чакаха пред клиниката по ревматология за прием или преглед, без да знаят какво се случва.

Казаха, че трябва да се изчака, докато се извърши проверка и аз затова реагирам – визитация с полиция!

Навсякъде ни спряха вътре и казаха: „Изчакайте, може да продължи и цял ден“.

БНТ: Допуснаха ли ви вътре?

Само във фоайето. Но има полиция отпред и отзад във фоайето и не ни пускат никъде. Някаква проверка, казаха, че на самите лекари са им взети телефоните и няма как да им се обадим.

Телефонът на началника на клиниката по ревматология проф.Мариела Генева – Попова през целия ден беше изключен.

Запис от телефон: Абонатът е изключил телефона си или се намира извън покритие.

По информация на БНТ, в центъра на разследването е именно проф.Генева, която е и декан на Медицинския факултет в Медицинския университет в Пловдив. Разследващите са влезли и в дома й. От висшето учебно заведение заявиха, че акцията не касае тях, а болницата. Служители на здравното заведение бяха разпитвани.

Лекар съм тук, цял живот от много години и в 7.30 дойдоха седем- осем униформени и още толкова цивилни- няма да си влизате по кабинетите, затвориха ни в една стая там и три часа дремахме.

От клиниката по ревматология са иззети голямо количество документация и компютърни конфигурации. Заедно с полицията, на място бяха и служители от здравното министерство, но не пожелаха да кажат дали акцията е заради източване на Здравната каса.

Предполагаме да. Ще получите по – късно информация официална. Предполагаме, нищо не можем конкретно да кажем. – Само в тази клиника ли извършвате? Не знаем към момента, не можем да ви кажем.

В Бургас здравната министърка Катя Ивкова също отказа да обясни какво проверяват в пловдивската болница.

Какво проверявате? Утре ще ви кажем.

За злоупотреби с пари на НЗОК ли става дума?

Утре ще научите.

По – късно през деня полицаите влязоха и в други клиники на болницата.

проф.Иван Дечев – началник на Клиниката по урология към УМБАЛ „Св.Георги“: Ама аз нищо не знам, нямам какво да ви кажа, моля ви се, не знам абсолютно нищо.

От ръководството на болницата отказаха официален коментар, излязоха с позиция до медиите, че нямат информация от компетентните органи относно извършваните проверки и че оказват пълно съдействие на органите на реда.

Вижте повече в прякото включване на Мариела Хубинова

#Университетската болница „Св.Георги“ в центъра на Пловдив #арести #проверки #НЗОК

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