Константин Папазов: Не мога да управлявам сам и няма да управлявам сам

Новоизбраният президент на Българската федерация по баскетбол (БФБаскетбол) Константин Папазов заяви, че предстоящата задача ще бъде трудна, но той вярва във възможностите си, а очаква и предложения от всички участващи в Общото събрание.

"Очаквам от всички вас предложения. Аз не мога да управлявам сам и няма да управлявам сам. Нищо не може да ме притесни, да седна с някой и да стигнем до доброто. Телефонът ми е включен за вас 24/7. Не се съмнявам в своите възможности и своите контакти. Единственият шанс на българския баскетбол е да бъде супер обединен", каза Папазов в речта си пред делегатите.

Според него развитието на треньорите е от съществена важност за бъдещето на българския баскетбол.