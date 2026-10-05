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Маркус Гиздол: Още при първите ми контакти с ЦСКА усетих нещо специално

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Спорт
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Новият старши треньор на ЦСКА бе представен пред медиите на първото официално събитие на новия стадион "Българска армия".

Маркус Гиздол
Снимка: Startphoto.bg
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Новият старши треньор на ЦСКА Маркус Гиздол бе представен официално пред медиите в залата за пресконференции на новия стадион "Българска армия", което е и първото официално събитие на съоръжението.

"Още при първите контакти с ЦСКА усетих нещо специално. През миналата година имах разговори с други клубове, но нещата не стояха по този начин. Тук говорим за голям клуб. Когато бях по-млад помня някои от големите европейските мачове на ЦСКА, които са емблематични за историята на клуба", бяха първите думи на Гиздол, след като получи червената фланелка със своето име от спортния директор Валентин Илиев.

Специалистът даде някои обещания към „фенове №1 в България“.

"Не давам големи обещания, но ще кажа, че ще се работи много здраво в името на успеха и да ставаме по-добри. Знам, че клубът има голяма история и феновете са №1 в България. Ще имаме нужда от подкрепата на запалянковците, а нашата задача е да ги направим щастливи", допълни той.

Германецът обяви, че Ралф Рангник е сред примерите му в треньорската дейност.

"Ралф Рангник е сред учителите ми, когато бях млад треньор. Харесвам неговата идея и футбола му – директен стил с вертикални подавания и диктуване на събитията. Имам идея още с пристигането си, но ще изчиствам всичко в процеса на работа. Винаги е било така, включително в Бундеслигата. Изгледах последните пет мача на ЦСКА и видях много добри неща и отборът не се справя никак лошо. Не мога да променя всичко за седмица. Въпросът е колко бързо феновете ще свикнат с новите изисквания. Нуждаем се от малко време, но нямаме толкова време", уточнява Маркус.

Гиздол коментира в конкретика повече за това как е бил убеден да подпише с ЦСКА.

"Трябва да запазя някои тайни. Мога да ви кажа следващия път, когато останем очи в очи. Това, което ми хареса, е позитивната обратна връзка и положителните мисли, които в ЦСКА имат за бъдещето. Всички треньори са различни – няма как да сравняваме дори двама германци. Има прилика с пристигането ми в Самсунспор. По това време нямаше германци в турската Суперлига, но след напускането ми доста клубове искаха германец за треньор. Ще видим какво ще се случи в България. Започнах твърде млад с треньорството в ниските лиги на Германия. Единственият ми шанс да бъда в Първа Бундеслига беше да печеля лигите наред и точно това се случи. След това ми се е налагало да се боря за оцеляване, но това понякога е било по-трудно, отколкото да стана шампион", шегува се треньорът.

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#Маркус Гиздол

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