10 eвропейски държави, включително 7 канала на BBC, отразиха „завръщането на цар Самуил“

Извънредната 5-часова програма на Българската национална телевизия „Цар Самуил: Завръщането“ достигна до аудитория в цяла Европа чрез международния новинарски обмен на Европейския съюз за радио и телевизия (ЕСРТ). До момента сигналът и репортажите на БНТ са използвани от обществените телевизии в Република Северна Македония, Германия, Великобритания, Полша, Швейцария, Белгия, Естония, Франция, Румъния и Ирландия, като в редица държави съдържанието е излъчено по повече от един телевизионен канал.

Особено силен е интересът във Великобритания, където кадри от церемонията и пристигането на тленните останки в София са включени в новинарските емисии на седем канала на обществената медия BBC. Най-голям международен интерес предизвикаха кадрите от изнасянето на тленните останки от музея в Солун, използвани до момента от 13 телевизионни канала във Великобритания, Полша, Швейцария, Белгия и Естония. Репортажът за пристигането на българската делегация в София, кацането на „Спартан“ и транспортирането на ковчега до центъра на столицата е излъчен от 9 телевизионни канала в Полша, Швейцария, Франция, Румъния и Великобритания. Най-широко разпространение получава репортажът от държавната церемония в София, словото на премиера Румен Радев и шествието до базиликата „Света София“, който до момента е излъчен от 15 телевизионни канала във Великобритания, Франция, Швейцария, Белгия, Естония, Ирландия и Румъния.

„Благодаря на екипите в БНТ, че направиха този важен за България исторически момент достояние на международната аудитория. Това е показателно за силата на обществената телевизия. За съвсем кратко време направихме организация за отразяване от всяка точка на събитието – от официалната церемония в Гърция, през предаването и пренасянето на тленните останки на борда на военнотранспортния самолет „Спартан“, до церемонията в София и полагането в базиликата „Света София“. Всичко това беше проследено от 50 камери, 40 от които - на терен в България и Гърция, и 10 в студиата на обществената телевизия”, заяви Милена Милотинова, генерален директор на БНТ.

В рамките на последната седмица екипът на Международния обмен на БНТ предостави общо 11 репортажа, проследяващи всички ключови етапи от събитието – от обявяването на новината и обществените реакции до подготовката на церемонията, пренасянето на тленните останки от Солун и поклонението в базиликата „Света София“.

На 3 октомври 2026 г., събота, БНТ предостави сигнал за отразяването на завръщането и на други медии в България и по света чрез новинарския обмен на Европейския съюз за радио и телевизия. Обществената телевизия реализира две преки излъчвания в системите за международен обмен от Музея на византийската култура в Солун, кацането на военнотранспортния самолет „Спартан“ в София, транспортирането на тленните останки до центъра на столицата, официалната държавна церемония, шествието и службата в базиликата „Света София“, с обща продължителност над 4 часа и 30 минути.

С международното разпространение на своето съдържание Българската национална телевизия проследи в реално време историческото завръщане на цар Самуил и превърна събитието в част от европейския новинарски поток, предоставяйки на обществените медии в различни държави достъп до автентична картина и информация от България.