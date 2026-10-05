БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
14
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Мяра": 46,9% подкрепа за двойката Йотова -...
Чете се за: 01:07 мин.
Безкрайните ремонти и аварии на "Топлофикация...
Чете се за: 04:27 мин.
Отново с час назад: На 25 октомври се връщаме към...
Чете се за: 00:22 мин.
Заради фиктивни хоспитализации и източване на НЗОК:...
Чете се за: 00:25 мин.
Шефът на „Автомагистрали“ е подал оставка
Чете се за: 01:52 мин.
Министър Катя Ивкова: Назалните противогрипни ваксини за...
Чете се за: 03:07 мин.
В насрещното на АМ "Европа" – шофьор...
Чете се за: 01:02 мин.
10 чужди телевизии, сред тях и Би Би Си, излъчиха кадрите...
Чете се за: 02:22 мин.
Серия от бомбени заплахи в страната: Евакуирани са детски...
Чете се за: 04:25 мин.
Голямото завръщане на "Под прикритие" –...
Чете се за: 06:52 мин.
Полицейска акция в УМБАЛ „Св. Георги“ в...
Чете се за: 03:47 мин.
"Алфа Рисърч": Очакваната избирателна активност...
Чете се за: 03:55 мин.
Испанският премиер Педро Санчес обяви предсрочни...
Чете се за: 03:17 мин.
Милена Милотинова: 4 милиона гледания в дигиталното...
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

БЪЛГАРИЯ ПОСРЕЩА ЦАР САМУИЛ

10 eвропейски държави, включително 7 канала на BBC, отразиха „завръщането на цар Самуил“

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:02 мин.
Запази

Чрез международния новинарски обмен към ЕСРТ, БНТ предаде над 4 часа и 30 минути пряко излъчване и 11 репортажа

предаването тленните останки цар самуил новина световните медии
Слушай новината

Извънредната 5-часова програма на Българската национална телевизия „Цар Самуил: Завръщането“ достигна до аудитория в цяла Европа чрез международния новинарски обмен на Европейския съюз за радио и телевизия (ЕСРТ). До момента сигналът и репортажите на БНТ са използвани от обществените телевизии в Република Северна Македония, Германия, Великобритания, Полша, Швейцария, Белгия, Естония, Франция, Румъния и Ирландия, като в редица държави съдържанието е излъчено по повече от един телевизионен канал.

Особено силен е интересът във Великобритания, където кадри от церемонията и пристигането на тленните останки в София са включени в новинарските емисии на седем канала на обществената медия BBC. Най-голям международен интерес предизвикаха кадрите от изнасянето на тленните останки от музея в Солун, използвани до момента от 13 телевизионни канала във Великобритания, Полша, Швейцария, Белгия и Естония. Репортажът за пристигането на българската делегация в София, кацането на „Спартан“ и транспортирането на ковчега до центъра на столицата е излъчен от 9 телевизионни канала в Полша, Швейцария, Франция, Румъния и Великобритания. Най-широко разпространение получава репортажът от държавната церемония в София, словото на премиера Румен Радев и шествието до базиликата „Света София“, който до момента е излъчен от 15 телевизионни канала във Великобритания, Франция, Швейцария, Белгия, Естония, Ирландия и Румъния.

„Благодаря на екипите в БНТ, че направиха този важен за България исторически момент достояние на международната аудитория. Това е показателно за силата на обществената телевизия. За съвсем кратко време направихме организация за отразяване от всяка точка на събитието – от официалната церемония в Гърция, през предаването и пренасянето на тленните останки на борда на военнотранспортния самолет „Спартан“, до церемонията в София и полагането в базиликата „Света София“. Всичко това беше проследено от 50 камери, 40 от които - на терен в България и Гърция, и 10 в студиата на обществената телевизия”, заяви Милена Милотинова, генерален директор на БНТ.

В рамките на последната седмица екипът на Международния обмен на БНТ предостави общо 11 репортажа, проследяващи всички ключови етапи от събитието – от обявяването на новината и обществените реакции до подготовката на церемонията, пренасянето на тленните останки от Солун и поклонението в базиликата „Света София“.

На 3 октомври 2026 г., събота, БНТ предостави сигнал за отразяването на завръщането и на други медии в България и по света чрез новинарския обмен на Европейския съюз за радио и телевизия. Обществената телевизия реализира две преки излъчвания в системите за международен обмен от Музея на византийската култура в Солун, кацането на военнотранспортния самолет „Спартан“ в София, транспортирането на тленните останки до центъра на столицата, официалната държавна церемония, шествието и службата в базиликата „Света София“, с обща продължителност над 4 часа и 30 минути.

С международното разпространение на своето съдържание Българската национална телевизия проследи в реално време историческото завръщане на цар Самуил и превърна събитието в част от европейския новинарски поток, предоставяйки на обществените медии в различни държави достъп до автентична картина и информация от България.

#посрещането на цар Самуил #„Цар Самуил: Завръщането“ #БНТ

Водещи новини

"Мяра": 46,9% подкрепа за двойката Йотова - Вълчев на президентския вот, ако изборите бяха днес
"Мяра": 46,9% подкрепа за двойката Йотова - Вълчев на...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Заради фиктивни хоспитализации и източване на НЗОК: Разпитват декана на Медицинския факултет в Пловдив Заради фиктивни хоспитализации и източване на НЗОК: Разпитват декана на Медицинския факултет в Пловдив
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Инцидент с кораб край Черно море, двама души загинаха след удар с дрон Инцидент с кораб край Черно море, двама души загинаха след удар с дрон
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Безкрайните ремонти и аварии на "Топлофикация София" – ще има ли нормално отопление през зимата? Безкрайните ремонти и аварии на "Топлофикация София" – ще има ли нормално отопление през зимата?
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Отново с час назад: На 25 октомври се връщаме към астрономическото...
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
В насрещното на АМ "Европа" – шофьор остана без...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Шефът на „Автомагистрали“ е подал оставка
Чете се за: 01:52 мин.
Регионални
Испанският премиер Педро Санчес обяви предсрочни парламентарни избори
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ