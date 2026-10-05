Испанският премиер Педро Санчес обяви предсрочни парламентарни избори. Вотът ще се проведе на 29 ноември. До решението му се стигна след продължаващите повече от седмица многохилядни протести в цяла Испания срещу все по-задълбочаващата се жилищна криза. В петък опитът на правителството на малцинството на Санчес да прокара законопроект за жилищното настаняване се провали в парламента.

Малко след 9:00 часа сутринта, местно време, кризата с протестите в Испания достигна своя връх.

Педро Санчес, министър-председател на Испания: "Взех решение да насроча извънредно заседание на Министерския съвет тази сутрин, за да разпуснем парламента и да свикаме предсрочни парламентарни избори."

Искрата на недоволството пламна след като 87-годишна жена беше принудена да напусне апартамента, в който живее повече от 70 години. Стотици хиляди испанци с дни протестираха срещу високите наеми и липсата на законова защита на правата им като наематели. Правителството се оказа безсилно, особено заради липсата на мнозинство в парламента.

Педро Санчес, министър-председател на Испания: "За да можем да вървим напред, трябва да имаме по-широка обществена подкрепа. Само така ще можем да прокарваме реформите, необходими за да се гарантира, че социалното неравенство ще бъде премахнато. Испанците трябва да решат по кой път искат да поеме страната – дали да последва крайнодясната вълна, която води до упадък навсякъде, където е на власт, или пък искате Испания – бастион на социалната справедливост и отговорността. Решението дали страната да върви напред или назад е ваше."

снимки: БГНЕС

Според проучванията, консервативната Народна партия има най-голям шанс спечели предсрочния вот. През 2023 година консерваторите отново бяха първи, но не успяха да съставят правителство. Така, с подкрепата и на каталунските сепаратисти, Педро Санчес остана на премиерския пост. Сега крайнодясната партия "Вокс" е трета в сондажите и според анализатори, трудно би могло да се състави правителство без нейната подкрепа.

Стабилността на кабинета "Санчес" от месеци е разклатена – първо след обвинения в корупция към членове на семейството му, а след това и с мигрантската криза в Сеута, за която властите са критикувани, че не са успели да овладеят. Редовните парламентарни избори трябваше да се проведат догодина.