Благоевград отбелязва 114 години от освобождението на Горна Джумая

Благоевград отбелязва днес 114 години от освобождението на Горна Джумая. На 5 октомври 1912 г. градът е освободен по време на Балканската война от части на 7-а Рилска дивизия. Празничните събития започнаха в село Бараково, откъдето преди 114 години българските войски поемат към Горна Джумая. Днес там беше представена възстановка на преминаването на дивизията.

Д-р Лена Александрова, Регионален исторически музей - Благоевград: „Именно оттук започва походът на 7-ма Рилска дивизия през 1912 година, която освобождава Горна Джумая и целия Пирински край.“

Историческите събития от 5 октомври 1912 г. са резултат от дългогодишната борба на местното население за освобождение. След Берлинския конгрес от 1878 г. Пиринският край остава в пределите на Османската империя.

„Това население не остава безучастно към съдбата, която му е отредена. Започва мирна кампания, която впоследствие прераства и във въоръжена борба - Кресненско-Разложкото въстание“, разказа д-р Александрова.

Генерал Спас Георгиев е командир на 3-та бригада на 7-а Рилска дивизия, която повежда българските войници и опълченците от ВМОРО, които се самоорганизират, водени от четите на ВМОРО, и отстояват и извоюват свободата на горноджумайци. Оттук започват първите сражения. Преминават границата, движат се по посока Горна Джумая през местността Баларбаши, водят сражения в местността и в близкото село Дъбрава, при Ръжениците, и постепенно навлизат навътре в територията на града. Освобождението на Горна Джумая започва с преминаването на българските части през границата. След кратки сражения османският гарнизон се оттегля от града.

„Вечерта на същия ден Таксим паша, който е бил комендант на града, предава ключовете на българския генерал Спас Георгиев“, допълни историкът.

Днес Благоевград отбелязва празника с поредица от тържествени прояви, възстановки и чествания, посветени на героизма на българските войници и местното население. Празничната програма продължава през целия ден.

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