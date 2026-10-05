БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Милена Милотинова: 4 милиона гледания в дигиталното...
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Благоевград отбелязва 114 години от освобождението на Горна Джумая

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Христова
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Благоевград отбелязва днес 114 години от освобождението на Горна Джумая. На 5 октомври 1912 г. градът е освободен по време на Балканската война от части на 7-а Рилска дивизия. Празничните събития започнаха в село Бараково, откъдето преди 114 години българските войски поемат към Горна Джумая. Днес там беше представена възстановка на преминаването на дивизията.

Д-р Лена Александрова, Регионален исторически музей - Благоевград: „Именно оттук започва походът на 7-ма Рилска дивизия през 1912 година, която освобождава Горна Джумая и целия Пирински край.“

Историческите събития от 5 октомври 1912 г. са резултат от дългогодишната борба на местното население за освобождение. След Берлинския конгрес от 1878 г. Пиринският край остава в пределите на Османската империя.

„Това население не остава безучастно към съдбата, която му е отредена. Започва мирна кампания, която впоследствие прераства и във въоръжена борба - Кресненско-Разложкото въстание“, разказа д-р Александрова.

Генерал Спас Георгиев е командир на 3-та бригада на 7-а Рилска дивизия, която повежда българските войници и опълченците от ВМОРО, които се самоорганизират, водени от четите на ВМОРО, и отстояват и извоюват свободата на горноджумайци. Оттук започват първите сражения. Преминават границата, движат се по посока Горна Джумая през местността Баларбаши, водят сражения в местността и в близкото село Дъбрава, при Ръжениците, и постепенно навлизат навътре в територията на града. Освобождението на Горна Джумая започва с преминаването на българските части през границата. След кратки сражения османският гарнизон се оттегля от града.

„Вечерта на същия ден Таксим паша, който е бил комендант на града, предава ключовете на българския генерал Спас Георгиев“, допълни историкът.

Днес Благоевград отбелязва празника с поредица от тържествени прояви, възстановки и чествания, посветени на героизма на българските войници и местното население. Празничната програма продължава през целия ден.

Вижте още в прякото включване на Станислава Христова

#114 години #Освобождението #Благоевград #Горна Джумая

Последвайте ни

ТОП 24

Арестуваха Юлиан Янков - Картофа в Гърция
1
Арестуваха Юлиан Янков - Картофа в Гърция
Тежка катастрофа затвори Айтоски проход, загинал е моторист
2
Тежка катастрофа затвори Айтоски проход, загинал е моторист
Започна мярката за неотклонение на Мегеров в пловдивския окръжен съд
3
Започна мярката за неотклонение на Мегеров в пловдивския окръжен съд
Никола Цолов, Радостин Кишишев и Милица Мирчева в "Арена спорт"
4
Никола Цолов, Радостин Кишишев и Милица Мирчева в "Арена...
Германия отново не успя да преодолее гръцкия вал в Солун и остана извън първите две места в групата
5
Германия отново не успя да преодолее гръцкия вал в Солун и остана...
БНТ е лидер в ефира с отразяването на историческото завръщане на Цар Самуил
6
БНТ е лидер в ефира с отразяването на историческото завръщане на...

Най-четени

Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
1
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
2
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
3
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
4
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
5
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно оръжие, работи се по всички версии
6
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно...

Още от: Регионални

Остава в сила частичното бедствено положение заради пожара в Ивайловград
Остава в сила частичното бедствено положение заради пожара в Ивайловград
„Бургасбус“ търси шофьори: Кадри не достигат и в сервизната база „Бургасбус“ търси шофьори: Кадри не достигат и в сервизната база
Чете се за: 04:20 мин.
Богатата реколта от грозде остава по лозовите масиви във Виноградец заради ниски изкупни цени Богатата реколта от грозде остава по лозовите масиви във Виноградец заради ниски изкупни цени
Чете се за: 03:10 мин.
Катастрофа между три автомобила на пътя Бургас – Сарафово Катастрофа между три автомобила на пътя Бургас – Сарафово
Чете се за: 00:35 мин.
Помощ за помагащите: Ще се сдобие ли София с ново "Камионче за топла храна"? Помощ за помагащите: Ще се сдобие ли София с ново "Камионче за топла храна"?
Чете се за: 02:52 мин.
Сребърен и бронзов медал по бадминтон за трансплантирани - за пътя, борбата, вярата и победата на Асен над болестта Сребърен и бронзов медал по бадминтон за трансплантирани - за пътя, борбата, вярата и победата на Асен над болестта
Чете се за: 03:22 мин.

Водещи новини

Милена Милотинова: 4 милиона гледания в дигиталното пространство на БНТ за голямото завръщане на цар Самуил
Милена Милотинова: 4 милиона гледания в дигиталното пространство на...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Остава в сила частичното бедствено положение заради пожара в Ивайловград Остава в сила частичното бедствено положение заради пожара в Ивайловград
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Започва имунизацията при децата за превенция срещу грипа Започва имунизацията при децата за превенция срещу грипа
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
„Под прикритие 6“: Днес е първата предпремиера на новия сезон „Под прикритие 6“: Днес е първата предпремиера на новия сезон
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
„Фокус върху пътя“: Пътна полиция с мерки заради...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
„Файненшъл таймс“: ЕК предлага да ограничи земеделските...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Бюджет 2027: Представители на ЕК идват у нас за обсъждане на...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
МОН представя иновативна платформа за образованието в училище
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ