Състезателите по таекуондо спечелиха пет медала от Albania Open 2026 и първо място в отборното класиране

България спечели пет медала и зае първо място в отборното класиране на турнира по олимпийско таекуондо „Албания Оупън 2026“ с ранг G1 в Тирана, Албания. Родните представители завоюваха три титли, едно сребърно и едно бронзово отличие.

Омид Хосейни триумфира в категория 80 килограма при мъжете. В хода на турнира националът победи Дмитрий Сулеак (Молдова) и Недзад Хусич (Босна и Херцеговина), а на финала се наложи над хърватина Леон Хргота.

В категория 54 килограма Християн Георгиев спечели сребърния медал. Българинът стигна до финала след успехи над Георгиос Кани (Албания), Лиъм Коен (Израел) и Артьом Рошка (Молдова). В двубоя за титлата Георгиев отстъпи пред представителя на Израел Том Пашковски.

При жените Александра Георгиева стана победителка в категория 46 килограма. Българката надделя над представителките на Гърция Ейрини Кириаки, Анна Асимаки Ламприни и Калиопи Коутрумпи, след което на финала се наложи над Андреа Бокан (Сърбия).

Кимия Ализаде донесе третата българска титла в категория 57 килограма. Бронзовата медалистка от олимпийските игри в Париж 2024 стигна до златото след победи над Мартина Мартинини (Италия), Джудит Мерлос Ордонес (Испания) и Шахд Сами Елхосейни (Египет). На финала Ализаде се наложи над Бруна Дуванчич (Хърватия).

В категория 57 килограма България има и втори медал. Ерика Карабелева спечели бронзовото отличие. На полуфинала тя отстъпи пред Бруна Дуванчич, а преди това се наложи над испанката Софи Гарсия Маркина и мексиканката Гуадалупе Вилегас Мачоро.

Останалите български представители – Александър Петров, Станислав Митков, Теодора Маринова, Дея Пеева и Анди Владимиров, не успяха да стигнат до медалите.