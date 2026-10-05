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Търсят шофьори за градския транспорт в Бургас, кадри не достигат и в сервизната база

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Чете се за: 04:20 мин.
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Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Градският транспорт в Бургас е изправен пред кадрови недостиг. Общинският превозвач „Бургасбус“ търси шофьори, както и служители за сервизната база. Въпреки липсата на достатъчно кандидати към момента всички линии се обслужват, но това се случва с цената на допълнителен труд от страна на настоящия персонал. „Бургасбус“ разполага с модерен автопарк, включително електробуси, но привличането на нови кадри остава предизвикателство. Това обясни управителят на дружеството инж. Петко Драгнев. По думите му към момента няма необезпечени линии, но в периодите с повече почивни дни натоварването върху шофьорите се увеличава.

инженер Петко Драгнев, управител на общински превозвач: „Нашият график в момента е напълно обезпечен. Наистина, с цената на извънреден труд в месеците, в които има много почивни дни – около Великден, около септември месец, знаете, два национални празника, декември месец – тогава наистина се получава така, че шофьорите работят допълнително по няколко дни. Но като цяло в момента се справяме с наличния персонал.“

Според управителя причините за недостига са комплексни. Сред тях са високата отговорност на професията, ранните часове на работа и недостатъчното според него заплащане в сектора.

„Първо, работата е много отговорна. Да возиш 50 - 100 човека винаги е голямо напрежение. Отделно това работно време изисква в 4 часа сутринта да е на работа първата смяна, в 24 часа приключва втората смяна. Заплащането винаги така или иначе в градския транспорт не достига“, посочи Драгнев.

Той допълни, че всички тези фактори водят до по-слаб интерес към професията, въпреки усилията на дружеството да предлага добри условия на труд. „Бургасбус“ среща трудности и при привличането на по-млади служители. По думите на Драгнев част от тях предпочитат работа в сивия сектор заради възможността да получават повече средства непосредствено.

инженер Петко Драгнев, управител на общински превозвач: „По-младите шофьори ги блазни така нареченият сив сектор, защото осигуровките там не се изплащат в пълен размер и могат да получат кеш малко повече пари.“

В общинския превозвач обаче постъпват кандидати и на възраст между 45 и 50 години. Има и млади хора, които избират професията и се справят добре с работата, допълни той. Недостигът на кадри не се ограничава само до шофьорите. Общинският превозвач търси служители и за сервизната база, включително механици и електротехници.

инженер Петко Драгнев, управител на общински превозвач: „Пазарът на труда е динамичен и при нас, и в цялата страна, така че ние търсим служители както в сервиза, така и на волана. Пак казвам, на този етап се справяме с наши сили, без да привличаме чужди граждани.“

Въпреки кадровия недостиг към момента няма промени в разписанията на градския транспорт в Бургас. На въпрос дали липсата на шофьори води до промени в обслужването на линиите, Драгнев беше категоричен:

„Не. На 100% всеки ден всички маршрути се изпълняват, изключая ако има авариен ремонт в движението.“

От „Бургасбус“ продължават да търсят нови служители, за да намалят натоварването върху настоящия персонал и да гарантират устойчивото обслужване на градския транспорт в Бургас.

Вижте още в прякото включване на Елеана Цанова

#сервизната база #„Бургасбус“ #недостиг на кадри #шофьори

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