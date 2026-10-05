БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Богатата реколта от грозде остава по лозовите масиви във Виноградец заради ниски изкупни цени

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Димитър Димитров
A+ A-
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Богата реколта от българско грозде няма да бъде прибрана от лозовите масиви. Производители от региона на Септември отказват да го берат, защото разходите са големи, а цената на продукцията ниска. Вносното грозде допълнително обезценява труда им. От бранша настояват за намеса на държавата, защото сектора търпи сериозни щети в една от най-добрите години за сектора.

В малкото село Виноградец лозето и гроздето са наследство и поминък за всички жители. Тази година реколтата е богата, но и трудна. За два дни Йордан и Гинка не са продали нищо от набраните стотици килограми от сорта ркацители.

Йордан Дойчев: „Виж колко е чисто, ако съм продал ще има поне едно смачкано зърно. Сега му търсим 55 евро цента, а миналата година го продавахме 1.40 - 1.60 лева.“

Пет декара от насажденията с български димят, които семейството отглежда също са готови за бране, но са обречени да останат на полето. Други сортове също.

Гинка Дойчева, гроздопроизводител: „Тук очаквам 10 тона, долу имам и памид небран към 2 тона – някъде към 12 тона очаквам. Няма да го бера, защото няма на кой да го дам.“

Голяма част от гроздето тази година ще остане по лозята. Заради ниска изкупна цена и липса на търсене. Във Виноградец подозират, че скока в цените на горивата и внесени винени сортове прикрити като десертно грозде убиват родното лозарство и винарство.

Гинка Дойчева, гроздопроизводител: „Внос на бяло грозде от Македония и от Гърция. Оказва много голямо влияние, ето нашата продукция българската стои.“

Елинка Благова, кмет на Виноградец: „Тук трябва да се намеси държавата – не бива да се внасят продукти, които се произвеждат тук в България, да се внасят от чужбина, за да се подбие пазара.“

Кметът на Виноградец не помни такъв парадокс – грозде с високо качество и голямо количество да остане на полето. Въпреки че, има и берачи готови да работят за 35-40 евро на ден. И се тревожи за хората от селото.

Елинка Благова, кмет на Виноградец: „Всеки се надява да дойде есента, да отиде да си набере гроздето, да го продаде, за да може да си купи дървата и въглищата за зимата, да може да си плати данъци, сметки - да си помогне.“

Ако до края на кампанията по гроздобера картината не се промени много хора от Виноградец обмислят догодина да се откажат от поминъка. А от това селото ще изгуби не само известност, но и голяма част от името си.

#богата реколта #българско грозде #ниски изкупни цени #лозови масиви #Виноградец

Последвайте ни

ТОП 24

Арестуваха Юлиан Янков - Картофа в Гърция
1
Арестуваха Юлиан Янков - Картофа в Гърция
Тежка катастрофа затвори Айтоски проход, загинал е моторист
2
Тежка катастрофа затвори Айтоски проход, загинал е моторист
Започна мярката за неотклонение на Мегеров в пловдивския окръжен съд
3
Започна мярката за неотклонение на Мегеров в пловдивския окръжен съд
Никола Цолов, Радостин Кишишев и Милица Мирчева в "Арена спорт"
4
Никола Цолов, Радостин Кишишев и Милица Мирчева в "Арена...
"България помни": Поход по стъпките на Самуиловите воини
5
"България помни": Поход по стъпките на Самуиловите воини
БНТ е лидер в ефира с отразяването на историческото завръщане на Цар Самуил
6
БНТ е лидер в ефира с отразяването на историческото завръщане на...

Най-четени

Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
1
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
2
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
3
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
4
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
5
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно оръжие, работи се по всички версии
6
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно...

Още от: Регионални

Катастрофа между три автомобила на пътя Бургас – Сарафово
Катастрофа между три автомобила на пътя Бургас – Сарафово
Помощ за помагащите: Ще се сдобие ли София с ново "Камионче за топла храна"? Помощ за помагащите: Ще се сдобие ли София с ново "Камионче за топла храна"?
Чете се за: 02:52 мин.
Сребърен и бронзов медал по бадминтон за трансплантирани - за пътя, борбата, вярата и победата на Асен над болестта Сребърен и бронзов медал по бадминтон за трансплантирани - за пътя, борбата, вярата и победата на Асен над болестта
Чете се за: 03:22 мин.
Обявиха частично бедствено положение в Ивайловград заради пожар край село Горно Луково Обявиха частично бедствено положение в Ивайловград заради пожар край село Горно Луково
Чете се за: 01:15 мин.
Тежка катастрофа затвори Айтоски проход, загинал е моторист Тежка катастрофа затвори Айтоски проход, загинал е моторист
8036
Чете се за: 00:45 мин.
1500 участници в тазгодишния Поход по стъпките на Самуиловите воини 1500 участници в тазгодишния Поход по стъпките на Самуиловите воини
Чете се за: 03:00 мин.

Водещи новини

Бюджет 2027: Представители на ЕК идват у нас за обсъждане на параметрите
Бюджет 2027: Представители на ЕК идват у нас за обсъждане на...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Започва имунизацията при децата за превенция срещу грипа Започва имунизацията при децата за превенция срещу грипа
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
МОН представя иновативна платформа за образованието в училище МОН представя иновативна платформа за образованието в училище
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
„Фокус върху пътя“: Пътна полиция с мерки заради международната кампания на Roadpol „Фокус върху пътя“: Пътна полиция с мерки заради международната кампания на Roadpol
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Чиста природа или високи технологии: Инвестиция на Гугъл за 13...
Чете се за: 03:02 мин.
По света
След опита за атентат: САЩ изтеглиха бомбардировачите си от...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Богатата реколта от грозде остава по лозовите масиви във Виноградец...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Болсонаро и Лула да Силва отиват на балотаж след първи тур на...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ