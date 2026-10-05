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Болсонаро и Лула да Силва отиват на балотаж след първи тур на президентските избори в Бразилия

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Болсонаро и Лула да Силва отиват на балотаж след първи тур на президентските избори в Бразилия
Снимка: БТА
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Балотаж след първия тур на президентските избори в Бразилия.

Действащият президент Луиз Инасио Лула да Силва ще се изправи на втория тур срещу крайнодесния Флавио Болсонаро - син на бившия президент Жаир Болсонаро. При преброени близо 99% от бюлетините, Жаир Болсонаро получава 47%, за Лула да Силва са гласували около 45%. Резултатът на Болсонаро надхвърли очакванията на социолозите, а баща му излежава 27-годишна присъда за опит за преврат, след като загуби предходните президентски избори. Политически анализатори подчертават все по-засилващата се тенденция държавите в Латинска Америка да избират крайнодесни лидери, които търсят по-близък контакт с администрацията на Доналд Тръмп.

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