Болсонаро и Лула да Силва отиват на балотаж след първи тур на президентските избори в Бразилия

Балотаж след първия тур на президентските избори в Бразилия.

Действащият президент Луиз Инасио Лула да Силва ще се изправи на втория тур срещу крайнодесния Флавио Болсонаро - син на бившия президент Жаир Болсонаро. При преброени близо 99% от бюлетините, Жаир Болсонаро получава 47%, за Лула да Силва са гласували около 45%. Резултатът на Болсонаро надхвърли очакванията на социолозите, а баща му излежава 27-годишна присъда за опит за преврат, след като загуби предходните президентски избори. Политически анализатори подчертават все по-засилващата се тенденция държавите в Латинска Америка да избират крайнодесни лидери, които търсят по-близък контакт с администрацията на Доналд Тръмп.