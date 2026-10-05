Чиста природа или високи технологии: Инвестиция на Гугъл за 13 млрд. евро разпали дебат във Финландия

Екологичен дебат в отдалечено финландско градче – огромна инвестиция на Гугъл за построяването на център за данни ще промени завинаги живота на местните. Една от последиците е изсичането на значителни горски площи. Как ще се отрази върху живота на местните технологичното съоръжение



Живописното градче Мухос е скрито в дълбините на Финландия. Шумът на тежките машини се превърна в ежедневие за местните. Жителите, които са 8000 на брой, очакват ефектите от инвестицията в размер на 13 милиарда евро във вид на център за данни на Гугъл. Досега технологичният гигант не е инвестирал толкова пари в Европа.

Йони Питканен, фермер: "Проектът е толкова голям, че е трудно да си представим, въпреки че живеем до него. Засега съм с положителна нагласа. Центърът вдъхва живот на отдалечената ни провинция. Надявам се това да привлече и други бизнеси тук."

Площта на строежа е колкото 420 футболни игрища. Екоактивисти твърдят, че технологичният гигант не спазва разпоредбите на закона. Притеснения има и за количествата енергията, която ще консумира центърът за данни.

Ханна Халмеенпаа, директор на Финландската асоциация за опазване на природата: "Още миналата зима бяха изсечени над 300 хектара гори. Притеснени сме. Финландските закони са ясни – ако повече от 200 хектара се отсекат трайно, тогава трябва да се направи оценка за влиянието върху екосистемата. И то преди всякаква сеч. При този строеж липсва оценка."

От сателитни снимки може да се види, че са отсечени и защитени региони, посочва Финландската асоциация за опазване на природата. Гугъл уверява, че спазва законодателството, а много от местните хора очакват с надежда новите възможности.

Аила Хеилима, медицинска сестра: "Не следя отблизо, но за мен е хубаво. Младите ще могат да си намерят работа тук. Натам се движат много камиони. Не съм ходила засега да видя докъде са стигнали, но мисля, че строежът отваря много работни места. Винаги е хубаво, когато общината ни се развива по някакъв начин."

Финландия е привлекателна за строежа на центрове за данни заради студения си климат и евтиното електричество от атомни електроцентрали. В страната са планирани проекти и на “Майкрософт“ и “Тикток“.

Заради инвестиционния интерес и неговите последици върху околната среда, парламентът ще разгледа петиция с 50 хиляди подписа за по-стриктни регулации за подобни проекти.