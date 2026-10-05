БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Чиста природа или високи технологии: Инвестиция на Гугъл за 13 млрд. евро разпали дебат във Финландия

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Запази

Парламентът ще разгледа петиция с 50 хиляди подписа за по-стриктни регулации за подобни проекти 

финландия засилва сигурността границата русия
Слушай новината

Екологичен дебат в отдалечено финландско градче – огромна инвестиция на Гугъл за построяването на център за данни ще промени завинаги живота на местните. Една от последиците е изсичането на значителни горски площи. Как ще се отрази върху живота на местните технологичното съоръжение

Живописното градче Мухос е скрито в дълбините на Финландия. Шумът на тежките машини се превърна в ежедневие за местните. Жителите, които са 8000 на брой, очакват ефектите от инвестицията в размер на 13 милиарда евро във вид на център за данни на Гугъл. Досега технологичният гигант не е инвестирал толкова пари в Европа.

Йони Питканен, фермер: "Проектът е толкова голям, че е трудно да си представим, въпреки че живеем до него. Засега съм с положителна нагласа. Центърът вдъхва живот на отдалечената ни провинция. Надявам се това да привлече и други бизнеси тук."

Площта на строежа е колкото 420 футболни игрища. Екоактивисти твърдят, че технологичният гигант не спазва разпоредбите на закона. Притеснения има и за количествата енергията, която ще консумира центърът за данни.

Ханна Халмеенпаа, директор на Финландската асоциация за опазване на природата: "Още миналата зима бяха изсечени над 300 хектара гори. Притеснени сме. Финландските закони са ясни – ако повече от 200 хектара се отсекат трайно, тогава трябва да се направи оценка за влиянието върху екосистемата. И то преди всякаква сеч. При този строеж липсва оценка."

От сателитни снимки може да се види, че са отсечени и защитени региони, посочва Финландската асоциация за опазване на природата. Гугъл уверява, че спазва законодателството, а много от местните хора очакват с надежда новите възможности.

Аила Хеилима, медицинска сестра: "Не следя отблизо, но за мен е хубаво. Младите ще могат да си намерят работа тук. Натам се движат много камиони. Не съм ходила засега да видя докъде са стигнали, но мисля, че строежът отваря много работни места. Винаги е хубаво, когато общината ни се развива по някакъв начин."

Финландия е привлекателна за строежа на центрове за данни заради студения си климат и евтиното електричество от атомни електроцентрали. В страната са планирани проекти и на “Майкрософт“ и “Тикток“.

Заради инвестиционния интерес и неговите последици върху околната среда, парламентът ще разгледа петиция с 50 хиляди подписа за по-стриктни регулации за подобни проекти.

#изграждане на център за данни #13 млрд. евро #спорове #Финландия #Гугъл #екология

Последвайте ни

ТОП 24

Арестуваха Юлиан Янков - Картофа в Гърция
1
Арестуваха Юлиан Янков - Картофа в Гърция
Тежка катастрофа затвори Айтоски проход, загинал е моторист
2
Тежка катастрофа затвори Айтоски проход, загинал е моторист
Започна мярката за неотклонение на Мегеров в пловдивския окръжен съд
3
Започна мярката за неотклонение на Мегеров в пловдивския окръжен съд
Никола Цолов, Радостин Кишишев и Милица Мирчева в "Арена спорт"
4
Никола Цолов, Радостин Кишишев и Милица Мирчева в "Арена...
"България помни": Поход по стъпките на Самуиловите воини
5
"България помни": Поход по стъпките на Самуиловите воини
БНТ е лидер в ефира с отразяването на историческото завръщане на Цар Самуил
6
БНТ е лидер в ефира с отразяването на историческото завръщане на...

Най-четени

Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
1
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
2
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
3
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
4
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
5
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно оръжие, работи се по всички версии
6
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно...

Още от: Европа

Британският музей удължава времето си заради небивалия интерес към гоблена от Байо
Британският музей удължава времето си заради небивалия интерес към гоблена от Байо
Ще стане ли България част от железниците на бъдещето? Ще стане ли България част от железниците на бъдещето?
Чете се за: 02:47 мин.
Мерц в Киев: "Г-н Путин, сложете край на тази безмислена война" Мерц в Киев: "Г-н Путин, сложете край на тази безмислена война"
Чете се за: 03:20 мин.
Хибридни атаки срещу кандидати за президенти на Франция, властите обвиниха Москва Хибридни атаки срещу кандидати за президенти на Франция, властите обвиниха Москва
Чете се за: 03:52 мин.
Рекорд на Октоберфест: 7,4 млн. души посетиха фестивала в Мюнхен Рекорд на Октоберфест: 7,4 млн. души посетиха фестивала в Мюнхен
Чете се за: 01:17 мин.
24 души пострадаха при пожар в къмпинг в Италия 24 души пострадаха при пожар в къмпинг в Италия
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Бюджет 2027: Представители на ЕК идват у нас за обсъждане на параметрите
Бюджет 2027: Представители на ЕК идват у нас за обсъждане на...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Започва имунизацията при децата за превенция срещу грипа Започва имунизацията при децата за превенция срещу грипа
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
МОН представя иновативна платформа за образованието в училище МОН представя иновативна платформа за образованието в училище
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
„Фокус върху пътя“: Пътна полиция с мерки заради международната кампания на Roadpol „Фокус върху пътя“: Пътна полиция с мерки заради международната кампания на Roadpol
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Чиста природа или високи технологии: Инвестиция на Гугъл за 13...
Чете се за: 03:02 мин.
По света
След опита за атентат: САЩ изтеглиха бомбардировачите си от...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Богатата реколта от грозде остава по лозовите масиви във Виноградец...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Болсонаро и Лула да Силва отиват на балотаж след първи тур на...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ