БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
БНТ е лидер в ефира с отразяването на историческото...
Чете се за: 04:15 мин.
Арестуваха Юлиан Янков - Картофа в Гърция
Чете се за: 02:25 мин.
Гълъб Донев за овладяването на цените: Всички мерки ще...
Чете се за: 08:32 мин.
Поклон пред цар Самуил - от днес в "Света София"
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Слънчево начало на седмицата, температурите ще се повишават

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В понеделник ще бъде слънчево, след обяд над Северна България с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат в широки граници, от минус 1° в отделни котловини, където има условия за слана, до 14°-15° по Черноморието, в София - около 3°.Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 21° и 26°, в София - около 23°.

По Черноморието ще бъде слънчево. В сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Ще духа умерен вятър от североизток, в следобедните часове – от изток. Максималните температури ще бъдат 19°-20°, колкото е температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините също ще бъде слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18°, на 2000 метра - около 11°.

През следващите дни ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на високата облачност. Във вторник ще бъде почти тихо, сутринта ще е все още доста хладно с минимални температури между 5° и 10°, по-ниски в отделни котловини в Западна и Централна България, където отново ще има условия за слана. Максималните ще бъдат между 20° и 25°. В сряда и четвъртък ще духа слаб вятър от юг-югоизток и температурите ще се повишат.

#минимални стойности #Прогноза за времето, #покачването на температурите #Черноморие #планини #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Арестуваха Юлиан Янков - Картофа в Гърция
1
Арестуваха Юлиан Янков - Картофа в Гърция
Постоянен арест за Славчо Мегеров, задържан за убийството на Илиян Филипов?
2
Постоянен арест за Славчо Мегеров, задържан за убийството на Илиян...
Никола Цолов, Радостин Кишишев и Милица Мирчева в "Арена спорт"
3
Никола Цолов, Радостин Кишишев и Милица Мирчева в "Арена...
Тежка катастрофа затвори Айтоски проход, загинал е моторист
4
Тежка катастрофа затвори Айтоски проход, загинал е моторист
Започна мярката за неотклонение на Мегеров в пловдивския окръжен съд
5
Започна мярката за неотклонение на Мегеров в пловдивския окръжен съд
"България помни": Поход по стъпките на Самуиловите воини
6
"България помни": Поход по стъпките на Самуиловите воини

Най-четени

Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
1
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
2
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
3
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
4
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
5
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно оръжие, работи се по всички версии
6
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно...

Още от: Времето

Слънчева неделя с максимални температури между 20° и 25°
Слънчева неделя с максимални температури между 20° и 25°
Слънчева неделя, със слани на места в Западна и Централна България Слънчева неделя, със слани на места в Западна и Централна България
Чете се за: 02:30 мин.
Предимно слънчево време в цялата страна Предимно слънчево време в цялата страна
Чете се за: 02:07 мин.
Слънчево и топло през уикенда, но сутрините със слана в Западна България Слънчево и топло през уикенда, но сутрините със слана в Западна България
Чете се за: 02:20 мин.
Слънчево есенно време през почивните дни Слънчево есенно време през почивните дни
Чете се за: 02:25 мин.
Предимно слънчево време, с превалявания на места в югоизточните райони Предимно слънчево време, с превалявания на места в югоизточните райони
Чете се за: 02:27 мин.

Водещи новини

БНТ е лидер в ефира с отразяването на историческото завръщане на Цар Самуил
БНТ е лидер в ефира с отразяването на историческото завръщане на...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
"Ако на някой не му трепне сърцето, не е българин" - не секва потокът от хора, прекланящи се пред цар Самуил "Ако на някой не му трепне сърцето, не е българин" - не секва потокът от хора, прекланящи се пред цар Самуил
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Оставиха в ареста Славчо Мегеров, обвинен за убийството на бизнесмена Илиян Филипов Оставиха в ареста Славчо Мегеров, обвинен за убийството на бизнесмена Илиян Филипов
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Обявиха частично бедствено положение в Ивайловград заради пожар край село Горно Луково Обявиха частично бедствено положение в Ивайловград заради пожар край село Горно Луково
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Арестуваха Юлиан Янков - Картофа в Гърция
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Мерц в Киев: "Г-н Путин, сложете край на тази безмислена...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Сребърен и бронзов медал по бадминтон за трансплантирани - за пътя,...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Помощ за помагащите: Ще се сдобие ли София с ново "Камионче за...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ