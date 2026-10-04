Слънчево начало на седмицата, температурите ще се повишават

В понеделник ще бъде слънчево, след обяд над Северна България с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат в широки граници, от минус 1° в отделни котловини, където има условия за слана, до 14°-15° по Черноморието, в София - около 3°.Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 21° и 26°, в София - около 23°.

По Черноморието ще бъде слънчево. В сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Ще духа умерен вятър от североизток, в следобедните часове – от изток. Максималните температури ще бъдат 19°-20°, колкото е температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините също ще бъде слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18°, на 2000 метра - около 11°.

През следващите дни ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на високата облачност. Във вторник ще бъде почти тихо, сутринта ще е все още доста хладно с минимални температури между 5° и 10°, по-ниски в отделни котловини в Западна и Централна България, където отново ще има условия за слана. Максималните ще бъдат между 20° и 25°. В сряда и четвъртък ще духа слаб вятър от юг-югоизток и температурите ще се повишат.