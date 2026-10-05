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Жълт код за слани в 11 области у нас в понеделник

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Днес ще бъде слънчево, след обяд над Северна България с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб, до умерен вятър от север-североизток.

Минималните температури ще бъдат в широки граници, от минус 1° в отделни котловини, където има условия за слана, до 14° - 15° по Черноморието, в София – около 3°.

Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 21° и 26°, в София – около 23°.

По Черноморието ще бъде слънчево. В сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Ще духа умерен вятър от североизток, в следобедните часове – от изток. Максималните температури ще бъдат 19° - 20°, колкото е температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 1 - 2 бала.

В планините също ще бъде слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18°, на 2000 метра – около 11°.

През следващите дни ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на високата облачност.

Във вторник ще бъде почти тихо, сутринта ще е все още доста хладно с минимални температури между 5° и 10°, по-ниски в отделни котловини в Западна и Централна България, където отново ще има условия за слана. Максималните ще бъдат между 20° и 25°.

В сряда и четвъртък ще духа слаб вятър от юг-югоизток и температурите ще се повишат.

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#вторник и сряда #повишаване на температурите #жълт код за слани #Прогноза за времето, #слънчево #новини в Метрото

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