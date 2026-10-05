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Бюджет 2027: Представители на ЕК идват у нас за обсъждане на параметрите

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Представители на ЕК пристигат у нас за обсъждане на параментрите на бюджет 2027г.

Вчера в „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ финансовият министър Гълъб Донев заяви, че амбицията на правителството е бюджетът за следващата година да бъде с 3% дефицит. Той добави, че заради процедурата по свръхдефицит Европейската комисия може да изиска и допълнителни действия за ограничаване на разходите и приближаване на бюджетния дефицит до 3 на сто. До 15 октомври България трябва да представи бюджетната си рамка пред ЕК. А до края на месеца проектобюджетът ще бъде внесен в Народното събрание.

#обсъждане на параметрите #представители на ЕК #бюджет 2027

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