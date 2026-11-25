Представителката на Пуерто Рико Дженифър Барето спечели 75-ото издание на международния конкурс „Мис Вселена“, превръщайки се в първата омъжена жена и майка, която получава престижната титла, съобщи електронното издание на „Ню Йорк таймс". Финалът на надпреварата се състоя в столицата на Пуерто Рико Сан Хуан.

27-годишната Барето получи короната от миналогодишната победителка Фатима Бош Фернандес от Мексико. В надпреварата участваха 116 представителки на държави и територии от цял свят. Победата е шеста за Пуерто Рико в историята на конкурса и първа за острова от 2006 г. насам, когато титлата спечели Сулейка Ривера.

На второ място се класира представителката на Доминиканската република Мелиса Нунес, а трета остана венецуелката Клара Вегас. Барето е омъжена и има седемгодишна дъщеря. Тя е родена в град Маягуес, Пуерто Рико, и има образование в областта на психологията, а професионалната ѝ дейност е свързана със социалната работа и превенцията на кризи.

Промяната в правилата на конкурса, която позволи участието на омъжени жени и майки, беше въведена през 2023 г. Преди това организаторите не допускаха до надпреварата жени, които са сключвали брак или са раждали.

снимки: БТА

Във финалния кръг участничките отговаряха на въпроси, свързани с лидерството и предизвикателствата пред съвременното общество. Барето акцентира върху отговорното използване на изкуствения интелект и необходимостта от лидери, които да дават личен пример, да изслушват хората и да се съобразяват с нуждите на общностите, отбелязва изданието.