Зоопаркът в Бургас посрещна новите си обитатели - десет прерийни кучета. Дребните бозайници са известни със своя общителен и игрив характер и бързо проявяват любопитство към заобикалящата ги среда.

Въпреки името си, прерийните кучета нямат нищо общо с кучетата. Те са гризачи от семейство Катерицови, произхождат от Северна Америка и са близки родственици на мармотите, отбелязват от парка.

Една от най-интересните им особености е начинът, по който общуват помежду си. Използват различни звукови сигнали, за да предупреждават останалите от групата за приближаваща опасност. Според научни изследвания сигналите им могат да съдържат информация за вида на хищника и посоката, от която идва заплахата.

Любопитен е и своеобразният им поздрав – когато се срещнат, две прерийни кучета често допират муцуните си, сякаш се целуват. Така те разпознават членовете на своята група.

Животните са активни през деня. Обичат да се припичат на слънце, да изследват околността и да прекарват време заедно.

С пристигането на десетте нови обитатели Зоопарк Бургас продължава да обогатява колекцията си и да предлага на посетителите срещи с интересни представители на животинския свят.

Снимки: Зоопарк Бургас