Международният трибунал по морско право отхвърли опит на Аржентина да блокира добив на нефт край Фолклендските острови.

Буенос Айрес поиска прекратяване на сондажите в нефтеното находище "Морски лъв" заради спор за суверенитета на отвъдморската британска територия. Нефтените залежите там се оценяват на около 1.7 милиона барела. Британска и израелска компания планират да започнат добив след две години.

Трибуналът заяви, че той не решава въпроси за суверенитета. Аржентинският лидер Хавиер Милеи заяви, че „това не е последната дума“ и обяви островите за аржентински. През 1982-ра година Аржентина загуби 74 -дневна война срещу Великобритания за островите, които нарича Малвински.