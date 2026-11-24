25 души са държани като заложници в супермаркет в колумбийския град Картахена, заяви президентът Абелардо Де Ла Есприела. В района са разположени военни и полицейски сили.

Пет възрастни жени, които са били задържани, вече са освободени.

„Тридесет души са били отвлечени, пет от които вече са освободени. Те са възрастни жени“, каза Де Ла Есприела от град Вилявисенсио. „Всички възможности на нашите различни сили за сигурност вече са разположени, включително специални части“, добави той.

Летището "Рафаел Нунес" в Картахена за кратко преустанови кацанията, тъй като въоръжените сили използваха една от пистите във връзка с инцидента. Площадките бяха отворени отново около 45 минути след спирането. Местните медии съобщиха, че заложниците се намират в обекта „Кастелана“ на веригата супермаркети Exito.