Обилен снеговалеж и минусови температури усложниха пътната обстановка в няколко области на страната. Снегопочистващата техника е на терен, има ограничения за тежкотоварни автомобили, закъсали камиони и населени места без електричество.

На прохода Шипка вали обилен сняг, а температурата е около минус 6 градуса. Седем машини почистват и обработват пътното платно. Заради ниските температури на места има заледявания, като от снегопочистващата фирма предупреждават, че такива са възможни и през нощта.

Снежната покривка на прохода е около 20 сантиметра, а шофьор беше тръгнал да премине с летни гуми, е бил върнат.

Сняг има и на прохода Петрохан, където покривката е между 5 и 10 сантиметра, а температурата е минус 2 градуса. Четири снегорина и един товарач почистват и обработват пътя. Проходът е отворен за леки автомобили, но движението на камиони над 12 тона е ограничено.

Зимната обстановка създаде проблеми и по основни направления в Северозападна България. Ограничено е движението по пътя Монтана – Враца в района на село Краводер заради аварирали тежкотоварни автомобили.

Заради обилния снеговалеж и снегопочистването е спряно движението на камиони над 12 тона по пътя Ботевград – Мездра. Тежкотоварните автомобили изчакват на място, докато пътят бъде освободен.

Обилен сняг вали и на Прохода на Републиката. Преминаването там е възможно при зимни условия, като към момента няма съобщения за проблеми.

Затруднено е движението и по главния път Велико Търново – Русе. Има закъсали камиони, а от полицията съобщават, че автомобили затрудняват работата на снегопочистващата техника. Обмисля се в следващите часове движението по пътя да бъде временно спряно.

Към момента всички пътища в областите Габрово и Велико Търново са отворени при зимни условия. В Габрово цялата налична техника е на терен, а пет населени места в общината са без електричество.

Междуселищен автобус е закъсал между павликенските села Сичери и Дъскот. Наложило се е служители на общината да евакуират трима от пътниците. Към момента там няма проблеми.

Няма затруднения и на Котленския проход. По-рано през деня заради заледяване тир затрудни движението, но вече е изтеглен.

Вижте повече в прякото включване на Десислава Петкова.