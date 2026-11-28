Старши треньорът на волейболния отбор на ЦСКА за жени Юлия Иванова-Минчева остана доволна от изразителната победа с 3:0 гейма над Славия в среща от осмия кръг на шампионата. В отделните части „червените“ се наложиха с 25:17, 25:16, 25:19, като записаха седми успех от началото на сезона.

„Можем да покажем още по-добра игра, на моменти губихме концентрация, на блок не бяхме на нивото, на което искам. Славия ни помогна с доста грешки. Много рискувахме с някои топки, през втория гейм наваксахме с доста точки от сервис. Успяхме да бие“, коментира Иванова-Минчева пред БНТ.

„Вървим крачка по крачка, имаме много голямо желание да се класираме за финал, защото през последните две години не сме играли финал. Всичко зависи от нашата игра“, добави треньорката.

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