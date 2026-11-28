Спортният журналист на БНТ Радостин Любомиров, който бе на стадион "Велодром" и отрази сблъсъците на феновете на Олимпик Марсилия и Левски, апелира пострадалите българи да получат съдействие от страна на държавата и да бъдат прибрани на родна земя.

Според него Франция има проблем с футболното хулиганство и разказа как сблъсъците са се разразили пред очите му.

"Коренът е футболното хулиганство. Франция има проблеми в това отношение. Не всички фенове на Марсилия атакуваха. Това бе най-старата фракция на фенове. Вината трябва да бъде поделена между клубът-организатор на събитието и органите към държавата. Имаше страшно много полиция около стадиона и нито един в стадиона. Полицията бе твърде далеч от мястото да инцидента. Имаше твърде малко стюарди около феновете на Левски и страшни пропуски по отношение на сигурността", сподели той в интервю за предаването "Денят започва с Георги Любенов".

Радостин Любомиров изрази надежда, че държавата ще се намеси и ще съдейства на потърпевшите.

"Нямам информация феновете да са търсили съдействие от доктора на Левски. Всички пострадали бяха настанени в болница. Моят апел е час по-скоро хората, които останаха в Марсилия, да бъдат прибрани", допълни той.

Вижте цялото интервю във видеото.