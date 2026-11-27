На детските му снимки няма сняг. Ако беше останал в Сидни, Майкъл Дилън можеше и никога да не види снежинки. Но като хлапе чул за велико постижение. Двама мъже – Едмънд Хилари и Тенсинг Норгей – покорили Еверест, върха на света. Било 1953-а. Оттам насетне, дори в Австралия, за Дилън всяка скала станала Еверест. И той също тръгнал нагоре и надалеч.

Майкъл Дилън, австралийски документалист и режисьор: "Бях на седем, когато върхът беше изкачен за първи път, и то от сър Едмънд Хилари, който е родом от Нова Зеландия - нашата съседка. Той веднага стана мой герой и след това следях подвизите му. Никога не съм си представял, че ще стана негов кинооператор, но някак си получих задачата да заснема едно от последните му големи приключения: пътуване с джетбот нагоре по река Ганг."

През 70-те една обява променила живота му. Кандидатствал на шега, а неговият идол Хилари наистина го взел да снима експедиция. Днес Дилън е един от най-известните и награждавани режисьори на планинско и приключенско кино. От десетилетия разказва за велики алпинисти, изследователи, смелчаци. Но още се връща към първия си филм. Трийсетметрова хартиена лента с кадри, нарисувани на ръка.

Майкъл Дилън, австралийски документалист и режисьор: "Ето, запазил съм го. Нямах камера, затова трябваше да използвам химикалки, хартия и моливи. Нарекох филма „Историята на Земята“. Направих си и играчка-кино. Превъртах кадър по кадър и разказвах. Бях на десет години. Не знам защо го направих, просто имах нужда. Така започна кариерата ми на режисьор."

Показал го на родителите си, сестра си и кучето си. Прожекцията продължила половин час. А сега филмите му пълнят зали и печелят международни награди. На фестивала “Банско филм фест” зрителите видяха подвига на Тим Макартни-Снейп, който прави едно от най-трудните изкачвания на Еверест. Тръгва от морското равнище и ходи три месеца. Било идея на Дилън. А той вървял с него почти до самия край.

БНТ: Гледах този филм - “Еверест: от морето до върха”, и все си мислех: той катери, но и Вие сте там с камерата. По-трудно ли е за Вас да носите цялото това оборудване?

Майкъл Дилън, австралийски документалист и режисьор: "Тръгнахме от Бенгалския залив и беше 1990 г., когато големите камери тежаха пет и повече килограма и трябваше да влачиш всичко със себе си. През по-голямата част от пътя аз носех повече от него. Но когато стигнахме трудната част на Еверест, знаех, че той може да снима много добре с по-малка камера. Затова останах назад – все още виждах върха, но бях долу в долината и снимах с много голям телеобектив. Да, снимането е тежка работа и е опасно, защото поемаш рискове. Може да си толкова изтощен, когато стигнеш върха, че да не оцелееш при слизането."

БНТ: Били ли сте близо до смъртта?

Майкъл Дилън, австралийски документалист и режисьор: "Веднъж документирах най-високо разположената официална вечеря в света, на една планина в Перу. Снимах как вечерят като на истинско тържество на върха и самият аз се почувствах много, много зле. Оказа се, че имам малария. Едва не умрях при слизането. Наложи се да ме спасяват и някак си оцелях. Засега успявам да оцелявам."

БНТ: Защо се катерим?

Майкъл Дилън, австралийски документалист и режисьор: "Мисля, че всички имаме такъв инстинкт. Гледам козите, които винаги обичат да стоят на върха на нещо и да гледат надолу. Хората ги влече същото – виждаме планина и искаме да я качим."

БНТ: Какво можем да видим оттам горе, което не виждаме тук долу?

Майкъл Дилън, австралийски документалист и режисьор: "Освен невероятните гледки, виждаме света от интересна перспектива. Както космонавтите, когато се обръщат назад към Земята. Първия път, когато снимах изкачване на Еверест, алпинистът произнесе прекрасна реч от върха. Колко красив е светът оттук, каза. Как изобщо можем да помислим да го унищожим в ядрена война? Така че горе наистина изпитваш едно духовно усещане."

БНТ: Какво разкриват планините за хората?

Майкъл Дилън, австралийски документалист и режисьор: "Разкриват характера им. Наистина опознаваш някого по време на алпийска експедиция, защото си с него при най-екстремни условия. И откривам, че повечето алпинисти са тихи и интелигентни хора, включително сър Едмънд Хилари. По онова време той беше един от най-известните хора в света. Имаше всички основания да се смята за изключителен и да очаква да му се кланят. Но беше просто нормален човек, много дружелюбен и без его. Научи ме на скромност."

БНТ: А на кого принадлежат планините?

Майкъл Дилън, австралийски документалист и режисьор: "В известен смисъл - на всички нас. Вижте колко е любопитно: Еверест изпитва хората до краен предел, на самата граница. Той е точно толкова висок, че човек да може да го изкачи без допълнителен кислород. Ако беше два пъти по-висок, това би било невъзможно. Така че е достъпен за всички нас. И е също наша отговорност да се грижим за него."

БНТ: Къде откриваме магия в света?

Майкъл Дилън, австралийски документалист и режисьор: "Магия ли? Навсякъде. Имал съм късмета да снимам на всички нива на Земята, включително под водата, както и толкова много различни култури. Еверест има своя магия, но също и островите в Тихия океан. Светът е пълен с магия. И е по-важно от всякога да насърчаваме хората да излизат навън и да го виждат в цялата му красота, а не на някакъв малък екран."

Според Дилън да качиш най-високия връх вече не е най-голямото изпитание. Но остава метафора за силата на човешкия дух. “Това е моят Еверест”, още казваме понякога и се сещаме за момент, в който сме протегнали ръка към невъзможното. И сме открили, че все пак можем да го докоснем.