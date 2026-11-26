Приключи четиригодишният етап на Националната програма "Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина". От Българската академия на науките отчетоха, че през периода са финансирани 29 специализации, а 27 чуждестранни българисти са посетили страната ни.

Над 150 статии са представили актуалните постижения на българистиката по света. Според учените в момента е много важно българистиката да стане инструмент на културна дипломация по света.

Конференцията беше под патронажа на президента Илияна Йотова. Тя каза, че 400 български неделни училища в чужбина вече имат стандарти как да се преподава български език като чужд.

И отчете, че за съжаление, че лекторите по български език и литература в университети в чужбина са само около двайсет.

Снимки:БТА