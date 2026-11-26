И от "Демократична България" предлагат яслите, детските градини, студентските общежития и училищата да бъдат компенсирани за електроенергия като битови потребители.

Анна Бодакова - ДБ: "Пред мен държа фактурата на една детска градина за ток само за един месец. Когато нейния бюджет не може да покрие тези огромни сметки – 1200 евро, то икономиите идват от другаде – от разходите за децата. Същевременно с това вече повече от месец получавам съобщения от студенти за условията, в които живеят в общежитията – без ток, без топла вода. Ще ви прочета само един абзац от едно от техните съобщения: “Вече близо месец сме без парно и топла вода. Живеем на студено, студентите преболедуват, а за отопление сме принудени да разчитаме на електрически уреди, въпреки забраната. Това не може да продължава повече по този начин.” Именно поради това ние предлагаме те да бъдат компенсирани като битови потребители."