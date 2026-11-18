Министерският съвет одобри 3 669 301 евро по шест национални програми за развитие на образованието, съобщиха от правителствената пресслужба. От тях 80 612 евро се осигуряват за обучения по пътна безопасност в 162 училища и детски градини. С финансирането се подкрепя организирането на уроци, състезания, педагогически ситуации и събития, които да подобрят знанията и уменията на децата за пътната безопасност.

Други 130 493 евро се предоставят по Национална програма „Умения на фокус“ по два модула: за подобряване на финансовата грамотност на учениците с организиране на инициативи, състезания, викторини, уебинари и лаборатории, както и за дейности по създаването на позитивни нагласи в 12 общински образователни институции.

С 855 030 евро се финансират 1086 общински училища за иновативни софтуерни решения за управление на учебния процес, за осигуряване на възможности за работа от разстояние и в хибридна среда, за софтуер, интернет свързаност и изграждане и поддържане на Wi-Fi мрежи и зони.

По Национална програма „Без свободен час“ се осигуряват 1 594 774 евро за изплащане на учебни часове на учители, които са замествали отсъстващи педагогически специалисти. Средствата се разпределят между 686 училища и 111 детски градини и са за периода от 1 октомври до 30 юни т.г.

Общо 889 345 евро се отпускат по Национална програма „Иновации в действие“ за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата. Средствата са за 514 училища за разпространение на успешни методи на обучение и обмяна на полезни практики.

По Национална програма „Професионално образование и обучение“ се разпределят 119 047 евро за модернизиране на материално-техническата база на осем общински училища, както и за дейности по модернизиране на учебното и изпитното съдържание.

Средствата се предоставят по бюджетите на общините за 2026 г.

Миналата седмица правителството одобри 1 022 600 евро от централния бюджет за Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2026 г.