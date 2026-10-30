Един клик, безброй възможности: как изкуственият интелект променя подготовката за изпити

Изкуственият интелект отдавна навлиза в училищата в Бавария. Двама младежи вече са превърнали възможностите му в бизнес. Идеята им може да промени начина, по който учениците се подготвят за изпити.

Съучениците на Лука Фрьобел разработват платформа, която да му помага в ученето – „Klausurbuddy“. Тя използва изкуствен интелект, за да улесни подготовката за изпити. Следващата седмица на деветокласника му предстои изпит по математика. Той се подготвя на бюрото в стаята си, а една от задачите с корени се оказва трудна.

„Вече научих доста. Но мога да си направя допълнителни упражнения и така да задълбоча знанията си“, обяснява 14-годишният Лука.

Платформата „Klausurbuddy“ създава примерни тестове въз основа на учебната програма в съответната германска провинция и материалите, качени от учениците. След това проверява отговорите и оценява резултатите. Всеки ученик получава и кратка обратна връзка от изкуствения интелект (ИИ), която показва върху кои теми все още трябва да работи.

Защо обикновените инструменти за изкуствен интелект не са достатъчни?

Идеята за платформата идва от съучениците му – 15-годишния Лука Томасек и 14-годишния Паул Айрле. Двамата също са опитвали да се подготвят за изпити с различни инструменти с изкуствен интелект, но не са останали доволни от резултатите.

„Бяхме просто разочаровани. Много хора учат с ChatGPT и подобни инструменти, но те не са достатъчно добри“, обяснява Паул Айрле.

Според двамата младежи стандартните програми за изкуствен интелект не отчитат специфичните изисквания на учебните програми в отделните германски провинции. Затова решават да разработят собствена платформа.

Младите предприемачи печелят награда от 10 000 евро

През юни тази година двамата ученици печелят награда от 10 000 евро в конкурса Startupteens в Берлин. Но работата по платформата продължава, обяснява Лука Томасек:

„Непрекъснато я подобряваме, защото всеки изпит по един или друг начин показва къде все още има пропуски. Опитвам се постоянно да ги отстранявам.“

Томасек отговаря за техническата разработка, а Айрле – за маркетинга. Тъй като двамата са непълнолетни, родителите им помагат при създаването на дружество с ограничена отговорност – т.нар. мини GmbH.

Експерт: Обратната връзка е един от най-ефективните методи за учене

Лаура Брандл е изследовател в областта на обучението в университета „Лудвиг Максимилиан“ в Мюнхен. Тя е специалист по обучение чрез симулации и подкрепя подхода на младите предприемачи.

„Получаването на обратна връзка е един от най-ефективните методи за учене, с които разполагаме“, казва тя.

Според нея редовната проверка на знанията е ефективен начин за учене, но учениците трябва да подхождат критично към резултатите, генерирани от изкуствения интелект.

„Бих призовала всички ученици да преценяват критично получената обратна връзка – дали е добра или лоша и как могат да я използват, вместо да я приемат безкритично с мисълта: „Щом е написано, значи трябва да е вярно“, предупреждава експертът.

Простото запаметяване на решенията, предложени от изкуствения интелект, може да има обратен ефект. Ако обаче учениците използват обратната връзка, за да анализират собствените си грешки и да разберат причините за тях, това може да направи ученето значително по-ефективно.

Платформата „Klausurbuddy“ тепърва ще се развива

Двамата ученици вече планират да участват със своята платформа и в следващото издание на конкурса. За да я усъвършенстват, те поддържат тесен контакт с Баварския учителски съюз, Германския учителски съюз и родителски организации.

„Сега искаме да съберем обратна връзка, за да можем да помогнем на възможно най-много ученици в подготовката им за изпити“, обяснява Паул Айрле.

Целта на младите предприемачи е да помогнат на възможно най-много ученици да се подготвят успешно за изпитите.

Автор: Алисия Мария Хайд (BR). Материалът е публикуван първоначално на 30 октомври 2026 г.