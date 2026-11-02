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Студентка по авиокосмическо инженерство е напът да стане първата българка в Космоса

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Татяна Иванова е студентка по авиокосмическо инженерство в американския университет „Ембри-Ридъл“ и е на път да стане първата българка в космоса. Парашутизъм, гмуркане, изпитания при високо натоварване и специализирани тренировки са само част от подготовката ѝ. За голямата мечта, границите на човешките възможности и пътя към Космоса Татяна Иванова разказа в „Денят започва“.

„Когато бях на 15 години, през 2018 г., осъзнах, че искам да стана астронавт. С порастването си започнах да наблюдавам доста хора, да следя примера им и да извървявам техните стъпки. Забелязах, че те се гмуркат, скачат с парашут и пилотират самолети. И си зададох въпроса защо това е необходимо. Идеята е, че трябва да си човек, който елиминира страха и е готов да вземе правилното решение в най-екстремните ситуации“, разказа Иванова.

Татяна вече има лиценз за парашутизъм и се занимава активно с гмуркане. Има осем специализации като водолаз, а през януари започва курс за професионалисти. Сред най-интересните етапи от подготовката ѝ са специализираните тренировки за работа с космически костюм и действия извън космически кораб.

Татяна Иванова: „Това са тренировки, при които се учим как се компресира и декомпресира специален костюм, използван за EVA – дейност, при която астронавтът излиза извън космическия кораб в среда без налягане. Такава среда би могла да бъде Луната.“

Обучението ѝ включва метеорология, физика и практически занятия, сред които и тренировки в симулатор на космическа капсула.

„Програмата, по която се обучавам, е специална и сертифицира граждани за суборбитален полет. Преминаваме през различни обучения - от метеорология и физика до реалната практическа част, включително излизане от космическа капсула. Всички тези дейности се наблюдават от професионалисти в САЩ, хора, които работят за държавни агенции“, разказа Иванова.

Подготовката включва и изпитания, които поставят организма под сериозно натоварване. Татяна разказа за тренировки по оцеляване, при които кабина на хеликоптер се обръща във вода на 180 градуса, както и за моменти на силен стрес.

„Не мисля, че има момент, в който съм си казала: „Не мога да продължа“. Има моменти, в които съм била под много стрес. Всяко ниво те подготвя за определена ситуация. Разбира се, важно е и кой те обучава. Трябва да отдам заслуженото на инструкторите“, каза тя.

Иванова разказа и за първите си стъпки в гмуркането, когато е трябвало да преодолее страха си от удавяне. Специално благодари на инструктора си Иван Делчев, който ѝ помогнал да изгради увереност.

„Тези моменти те учат и ти дават много ценни уроци. Показват ти, че всяка процедура е създадена, за да бъдеш здрав и в безопасност. Защото някой някога е пострадал, когато не е спазил тази процедура“, подчерта тя.

По време на акробатичен полет във Флорида Татяна е изпитала натоварване от 6,1 G – 6,1 пъти земното ускорение.

„Много хора казват, че зрението ти се стеснява и всичко се събира в една точка. Аз не изпитах това. Има едно странно усещане в гърлото, сякаш ще си глътнеш езика. Но всяко нещо, което правиш всеки ден, те подготвя и те прави по-силен“, разказа тя.

За Татяна Иванова космическата мечта не се изчерпва с това да полети. Тя иска да се занимава с наука и изследвания, а след време планира да продължи образованието си с докторантура по атмосферни науки.

Татяна Иванова: „За мен никога не е било фикс идея да стана астронавт просто за да бъда астронавт. Аз обожавам науката. Дори в момента ми е трудно да се събера само в една специалност. Затова искам за докторантура да уча атмосферни науки и да изследвам аеродинамика и въздушни течения.“

Според Иванова изследването на други планети, включително Марс, може да помогне на човечеството да разбере по-добре и собствената си планета.

„Марс е планета, която е в обитаемата зона на Слънчевата система. Изследването на това какво се е случило с Марс може да ни даде отговор и на въпроса какво би могло да се случи със Земята. Говорим за далечното бъдеще, разбира се. Но преди векове не е имало самолети, не е имало ракети. Човечеството напредва с всеки ден“, коментира тя.

В обучението си по авиокосмическо инженерство Татяна често е единственото момиче в курса. Разказа, че понякога е усещала стереотипи заради това, че задава много въпроси или не се вписва в очакванията за поведението на жена в тази професионална среда.

„Често се е случвало да съм единственото момиче. Имах един предмет - аеродинамика, който беше най-сложният. Задавах много въпроси, за да разбера всичко, защото искам да уча това и в бъдеще. Понякога момчетата сякаш смятаха, че задавам прекалено много въпроси. Но накрая на втория изпит имах най-високата оценка в класа“, разказа Иванова.

Вижте целия разговор във видеото

#авиокосмическо инженерство #студентка #американски университет #Космос

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