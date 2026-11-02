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Първата жена президент на България: Пътят на Илияна...
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България избра първата жена президент * * * Илияна Йотова спечели убедително пред Андрей Гюров

Социолози: „Прогресивна България“ вече държи всички ключови властови позиции, Андрей Гюров може да стане нов политически фактор

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Според двамата социолози категоричната победа на Илияна Йотова пренарежда политическите позиции, но ниската избирателна активност остава основният негативен извод от вота. Това коментираха социологът от агенция „Мяра“ Първан Симеонов и Боряна Димитрова от „Алфа Рисърч“ в „Денят започва“.

Първан Симеонов, „Мяра“: „Лошата новина е ниската активност. Когато изборите не са две в едно, се оказва, че президентските избори не пораждат такъв интерес, какъвто заслужават да имат. Имаме избран президент с категоричен резултат, жена за пръв път.“

Боряна Димитрова открои като най-важен резултат концентрацията на властови ресурси в управляващата формация.

Боряна Димитрова, „Алфа Рисърч“: „Имаме избран президент с убедителна преднина, с което на практика „Прогресивна България“ вече владее всички ключови постове в държавата. Ние не сме имали такава концентрация на властови ресурси. Това е една съвършено нова ситуация, в която ще видим дали властта ще мине в режим на диалог, или в режим на една наистина силна концентрация на власт.“

По думите на Първан Симеонов кампанията е успяла да мобилизира допълнителни избиратели чрез активното участие на Румен Радев и ясно изразеното противопоставяне между мир и война.

Първан Симеонов, „Мяра“: „Във втората част се включиха много активно „Прогресивна България“ и премиерът Радев. Също така много активна беше тази бинарна опозиция „мир - война“, в която госпожа Йотова позиционира себе си като президент на мира. Очевидно и в социалните групи, които подкрепят госпожа Йотова, и сред ново привлечените гласове от спектъра на „Възраждане“ това се оказа една силна формула, която е сработила.“

Двамата анализатори коментираха и възможността Андрей Гюров да изгради собствен политически проект или да се превърне в обединител на демократичната общност.

„Да, със сигурност Гюров е днес нова звезда в това пространство. Напълно възможно е той да има своя собствена политическа тяга. Защо не проект, защо не бъдещите местни избори? Защо не той да играе ролята на ново звено между иначе разделилите се „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“?“, посочи Първан Симеонов.

Боряна Димитрова определи подкрепата от около 750 000 гласа като възможност за разширяване на демократичната общност, която през последните години е била затворена в тесни политически граници.

Боряна Димитрова, „Алфа Рисърч“: „Това е един шанс тази общност, стъпвайки върху този вот, да се отваря, да нараства като обществена тежест, като социална, включително да има и нова перспектива за развитие. Защото, когато нямаш перспектива за развитие, оставаш в много тесни граници и очевидно губиш.“

Тя обаче предупреди, че подкрепата за Гюров не бива да се приема като единен и траен политически електорат.

„Не трябва да ги приемаме като гласове, които са само, плътно и твърдо зад господин Гюров. Не става дума за една хомогенна общност, която стои зад него. Тук има гласове от различни политически партии“, подчерта социологът.

Първан Симеонов обърна внимание и на възможното бъдещо напрежение между президентската институция и правителството, въпреки принадлежността им към една политическа формация.

Вижте целия разговор във видеото

#президентски избори 2026 #социолози #Първан Симеонов #Боряна Димитрова

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