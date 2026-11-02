Социолози: „Прогресивна България“ вече държи всички ключови властови позиции, Андрей Гюров може да стане нов политически фактор

Според двамата социолози категоричната победа на Илияна Йотова пренарежда политическите позиции, но ниската избирателна активност остава основният негативен извод от вота. Това коментираха социологът от агенция „Мяра“ Първан Симеонов и Боряна Димитрова от „Алфа Рисърч“ в „Денят започва“.

Първан Симеонов, „Мяра“: „Лошата новина е ниската активност. Когато изборите не са две в едно, се оказва, че президентските избори не пораждат такъв интерес, какъвто заслужават да имат. Имаме избран президент с категоричен резултат, жена за пръв път.“

Боряна Димитрова открои като най-важен резултат концентрацията на властови ресурси в управляващата формация.

Боряна Димитрова, „Алфа Рисърч“: „Имаме избран президент с убедителна преднина, с което на практика „Прогресивна България“ вече владее всички ключови постове в държавата. Ние не сме имали такава концентрация на властови ресурси. Това е една съвършено нова ситуация, в която ще видим дали властта ще мине в режим на диалог, или в режим на една наистина силна концентрация на власт.“

По думите на Първан Симеонов кампанията е успяла да мобилизира допълнителни избиратели чрез активното участие на Румен Радев и ясно изразеното противопоставяне между мир и война.

Първан Симеонов, „Мяра“: „Във втората част се включиха много активно „Прогресивна България“ и премиерът Радев. Също така много активна беше тази бинарна опозиция „мир - война“, в която госпожа Йотова позиционира себе си като президент на мира. Очевидно и в социалните групи, които подкрепят госпожа Йотова, и сред ново привлечените гласове от спектъра на „Възраждане“ това се оказа една силна формула, която е сработила.“

Двамата анализатори коментираха и възможността Андрей Гюров да изгради собствен политически проект или да се превърне в обединител на демократичната общност.

„Да, със сигурност Гюров е днес нова звезда в това пространство. Напълно възможно е той да има своя собствена политическа тяга. Защо не проект, защо не бъдещите местни избори? Защо не той да играе ролята на ново звено между иначе разделилите се „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“?“, посочи Първан Симеонов.

Боряна Димитрова определи подкрепата от около 750 000 гласа като възможност за разширяване на демократичната общност, която през последните години е била затворена в тесни политически граници.

Боряна Димитрова, „Алфа Рисърч“: „Това е един шанс тази общност, стъпвайки върху този вот, да се отваря, да нараства като обществена тежест, като социална, включително да има и нова перспектива за развитие. Защото, когато нямаш перспектива за развитие, оставаш в много тесни граници и очевидно губиш.“

Тя обаче предупреди, че подкрепата за Гюров не бива да се приема като единен и траен политически електорат.

„Не трябва да ги приемаме като гласове, които са само, плътно и твърдо зад господин Гюров. Не става дума за една хомогенна общност, която стои зад него. Тук има гласове от различни политически партии“, подчерта социологът.

Първан Симеонов обърна внимание и на възможното бъдещо напрежение между президентската институция и правителството, въпреки принадлежността им към една политическа формация.

Вижте целия разговор във видеото