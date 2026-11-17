Просветният министър Георги Вълчев лансира днес нова идея - по всички предмети да има по един учебник. Досега предложението беше само за български, история и география. Аргументите на министъра - има финансови интереси и лобита зад многото учебници и така се губели много държавни средства, С увеличението на учителските заплати от 7,5 % няма да се постигнат 125 на сто от средната за страната заплата, както е залегнало в управленската програма на "Прогресивна България", каза още министърът в "Денят започва".

Министър Георги Вълчев каза, че многообразието от учебници в момента води до изразходване на финансов ресурс.

Проф. Георги Вълчев, министър на образованието и науката: "Аз не намирам за нормално по едни предмет да има по пет, шест учебника, не намирам за нормално, дори да са по-малко, ефектът върху подготовката да е почти нулев."

Министърът обясни, че има финансови интереси и лобита, които стоят зад многото учебници. Каза, че годишно държавата отделя около 30 млн. евро за учебници, а на три години парите са удвояват и през 2027 ще са над 70 млн. евро.

Проф. Георги Вълчев, министър на образованието и науката: "Считате ли, че тук няма материален интерес? Разбира се, че има."

Догодина ще бъде представена концепцията за нови учебни програми. През 2028 година ще бъдат обявени и конкурсите между отделните издателства за нови учебници. Ще се избере най-добрият учебник, твърди министърът. Досега се говореше, че един учебник ще има по български език и литература, история и география.

Проф. Георги Вълчев, министър на образованието и науката: "Според мен това би трябвало да обхване всички учебници...би трябвало да се появи най-добрия учебник по математика, най-добрия учебник по химия за съответния клас. Фокусирането само върху хуманитарните предмети...създава усещането, че държавата иска да манипулира."

Различните учители имат различни мнения.

Златина Димитрова, учител по БЕЛ, училище "Димчо Дебелянов", Благоевград: "Най-добрият вариант е да има учебник, защото пазарът е претрупан с множество учебници и винаги ще има някакво разминаване или недоволство от страна на родителите."

Други учители смятат, че вече сме имали добър вариант и той е три учебника, за да има все пак някакъв избор.

Венелина Николова, учител по физика: "Мисля, че това беше най-оптималният вариант. В момента тези учебници са N на брой и смятам, че колегите се губят в това море от различни учебници и не можем да отсеем най-важното. Но вариант един учебник за мен не е удачен."

Министърът представи днес и параметрите на бюджета за образование. Стана ясно, стипендиите на учениците ще се повишат с 20 %. Чрез увеличението от 7,5 % на учителските заплати, няма да се постигне залегналото в програмата на "Прогресивна България" те да са 125% от средната за страната. Това ще стане до края на мандата, смята министърът.

Златина Димитрова, учител по БЕЛ, училище "Димчо Дебелянов", Благоевград: "Не е достатъчно 7,5 %, защото ние сме под постоянен натиск от родители, недоволство от страна на родителите за много домашни, много уроци, работното ни време не свършва с приключването на учебните часове."

Колкото до това, че много от учениците не посещават училище, министърът каза, че затова ще се промени формулата "парите следват ученика" като се добави елементът "оставане в училище".



