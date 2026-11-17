Пред БНТ говори един от приятелите на 18-годишната Милена, която беше убита на пешеходна пътека в Драгоман. Ето какво разказа той за фаталния удар.

"Точно ние да се качим на тротоара и отзад се чу колата как идва с бясна скорост, докато... всичко стана за секунди, докато се обърнеме, нямахме времето дори, нямах времето за реакция, дори да я дръпна, нямаше никакви спирачки. Беше ли натиснал спирачките, можеше нещо да предотврати, не да си замине. Той мина през нея с мръсна газ, излезе от колата и започна да казва - "Аз нищо не съм направил", както и негови близки, не знам дали са били с него в колата или излязоха от ресторанта и започнаха да казват: "Той нищо не е направил."