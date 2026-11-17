ЕК повиши прогнозата за растежа на България за тази година, но очаква забавяне през следващите две години.



Реалният растеж на БВП у нас се очаква да запази темпо през тази година от 2.7 процента, подкрепят от силното вътрешно търсене, отбелязва Еврокомисията. Прогнозата е, обаче, той да намалява до 2.1 процент и 2.3 процента съответна за 27-ма и 28-ма година, тъй като по-високите цени ще намалят търсенето, ще се забави растежа на заплатите и на инвестициите.

Заради високите цени на енергията и на услугите инфлацията се очаква да остане висока тази година и първата половина на следващата. 2026 година според Еврокомисията ще завърши с инфлация от 4.6%, а през 27-ма година тя ще намали до 3.9%.

Очакваният от Брюксел бюджетен дефицит тази година е 5 на сто, а догодина 4%, а съотношението на държавните дългове към БВП се очаква да е 37.7% за 2028-ма година



