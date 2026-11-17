Българската федерация по лека атлетика представи интерактивна карта за състоянието на лекоатлетическата инфраструктура в страната. Събитието е в съвместна инициатива с Българския олимпийски комитет.

Георги Павлов обясни нуждата от съществуването на тази карта. Президентът на централата зададе няколко въпроса, свързани със спортната инфраструктура в България.

„През последните години в България се инвестират доста средства в спортни съоръжения, изграждат се нови стадиони, ремонтират се писти и зали, което е похвално. Това е положителен процес, който Българската федерация по лека атлетика подкрепя и оценява, но има няколко важни въпроса, на които трябва да се отговори. Строим ли там, където действително има нужда? Изграждаме ли това, от което спортът има потребност? Използват ли се ефективно средствата, които влагаме в тази инфраструктура. Именно тези въпроси ни накараха да предприемем това национално проучване за състоянието на атлетическата инфраструктура в България“, заяви Павлов.

"В тази карта сме събрали резултатите от това изследване. Посетили сме над 70 града и 103 обекта и сме се срещнали с всички 136 клуба в страната", каза той при представянето на картата.

Спортните обекти са класиране в пет категории - такива, които са в добро състояние; такива, които се нуждаят от ремонт; такива, които са в състояние на ремонт; такива, които са на проектно ниво. Още една площадка е в процес на оценяване.

Специално внимание Георги Павлов обърна на условията за трениране на лека атлетика в четирите най-големи града в страната - София, Пловдив, Варна и Бургас, като оценката и за четирите е, че се нуждаят от повече и по-добре поддържани писти. В столицата от над 20 стадиона в момента има останали 10, като един от тях е на ниво проект (стадион "Локомотив"), а за целите на високото спортно майсторство могат да се използват само три обекта - зала "Асикс Арена", която е дом на атлетиката през зимата, базата на Националната спортна академия "Васил Левски" и Националният стадион "Васил Левски".

"Пистата на "Асикс Арена" вече е сериозно износена и скоро се нуждае от смяна. Базата на НСА ние я ползваме, но на първо място тя е за учещите в университета. За нас остава само пистата на Националния стадион, която наскоро бе подменена и е в отлично състояние, но знаете, че стадионът постоянно се ползва за футболни мачове и концерти и ние можем да го ползваме между другото", каза в словото си Павлов.

"В Пловдив от три стадиона и две зали се ползват два стадиона и две зали. Стадион "Пловдив" обаче е без акт 16 и е опасен, като на него не могат да се провеждат състезания. Варна също няма истински дом за лека атлетика, а най-притеснително е положението в Бургас, където трите местни клуба могат да ползват единствено една писта с дължина 200 метра", добави президентът на БФЛА.

Като добри примери той посочи новоизградените писти във Враца и Кюстендил, както и предстоящото откриване след цялостен ремонт на лекоатлетическата настилка в Дупница. Павлов добави, че в това отношение малките общини в провинцията много по-често дават по-добри условия за подготвяне на местните спортисти. Той похвали Община Харманли, която напълно подкрепя кариерата на най-успешния действащ български атлет Божидар Саръбоюков, който също бе на представянето на картата.

Павлов обаче отправи и критики към властите за това, че на места има отпуснато финансиране за изграждане на лекоатлетически съоръжения без там да има клубове по лека атлетика.

"В Джебел, Царево и Белица няма клубове по лека атлетика, но там има писти за тренировки. С парите, които се отделят за такива места, могат да се изградят или обновят няколко бази в София и проблемите на столичната лека атлетика да бъдат решени", посочи той.

Павлов се обърна и към председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, както и към зам.-министъра на младежта и спорта Мария Цветкова, които бяха сред гостите на събитието, с призив за по-добро комуникация между федерациите и отговорните органи.

"За съжаление много често при изграждането на спортни обекти никой не се обажда във федерациите, за да попита от какво те имат нужда. Като пример мога да дам нашата най-голяма зала - "Арена 8888", която заради едни липсващи десет метра не може да се ползва за състезания по лека атлетика. Заради 4 или 5 метра тя не е годна и състезания по гимнастика. Надявам се обаче, че тази карта ще бъде един добър пример и се надявам в рамките на следващите шест месеца тя да се допълни и със спортните обекти, ползвани от други федерации", каза още Георги Павлов.

Повече от репортажа можете да гледате във видеото!