Българската федерация по джудо ще се стреми да класира максимален брой участници на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028, като през следващата година ще се проведат голяма част от състезанията, от които се печелят квоти за престижната надпревара в САЩ.

На пресконференция в присъствието на председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, която връчи премии на състезателите Ивайло Иванов, Боян Йотов и Иван Николчев за успехите им през изминалите месеци, представители на родната федерация по джудо изразиха големи надежди за предстоящата година.

"Трудът се възнаграждава винаги и няма как да не идват и успехите, аз съм го казвал неведнъж. Това е благодарение на помощта най-вече на федерация, министерство, Олимпийски комитет, клубове, спонсори, които работим целенасочено. Примерно за Иван Николчев - три години се готви момчето за Европейско и Световно. За Олимпиадата в последния момент се извоюва квотата, за което сме много благодарни на г-жа Весела Лечева за помощта, защото имахме писмо, че нямаме квота, така да го кажем", заяви треньорът на националния отбор Ганчо Дойков на пресконференция в София.

Той поясни, че към момента Ивайло Иванов, Боян Йотов и Виктор Скерлев са извоювали квоти за Олимпийските игри през 2028 година, а още трима състезатели - Габриела Димитрова, Марк Христов и Борис Георгиев, са много близо до това да си заслужат участие в Лос Анджелис.

"Останалите момчета се готвим за Олимпиада, гоним точки. При нас е рейтингов спорт, много е трудно и без тези техни постижения много трудно ще вземем квоти. Така че гоним Шлемове, Гран при, Европейски, Световни, да взимаме точки и да класираме максимален брой участници на Олимпиадата в Лос Анджелис. Дай Боже на Ивайло (Иванов) ще му бъде рекордна четвърта за българското джудо. Дотук имаме трима в квотите и трима много близко, така че ако успеем да класираме 5-6 човека, ще бъде уникално за българското джудо", добави Дойков.

Според президента на федерацията доц. Румен Стоилов, процесът по извоюването на квоти в джудото е по-сложен, отколкото при други бойни спортове като бокс и борба. В тях състезателите трябва да преминат през три турнира, докато в джудото те са минимум 10 от най-висок ранг.

"Ние като ръководство на федерацията с г-н Антон Големанов и с колегите от управителния съвет, си позволихме да напишем писмо до Министерството на младежта и спорта (ММС), като съм се позовал на точна наука. Статистиката е по-точна от математиката. Позволих си да извадя от спорта борба, от спорта бокс за 2027 година, предолимпийска година. Колегите имат по три състезания, в които могат да вземат точки за Олимпийските игри. Говорим за 2027 година За 2028-а имат по едно състезание. Това седи в техните международни федерации и е общодостъпно. Предполагам, че много малко хора ги четат тези неща, но аз няма как да не повдигна въпроса пред ММС, както каза г-н Дойков. Ние трябва тази година в минимум 10 състезания да участваме извън Европейско и Световно, които са от ранг на Гран при и на Голям шлем, заради точки. Аз си позволих на Младежките олимпийски игри много подробно с г-н Петър Стойчев да говорим на тези теми, защото постоянно това се загърбва и естествено ще пиша до Комисията по младежта и спорта на Народното събрание", коментира Румен Стоилов.

Трикратният участник на Олимпийски игри Ивайло Иванов, който през 2028-а трябва да запише рекордно за български джудист участие на четвърто издание, обясни, че под ръководството на Румен Стоилов федерацията е във възход.