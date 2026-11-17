Срив на "Майкрософт", спрени полети, а сега и забавени банкови операции в Съединените щати. Хиляди потребители се оплакаха от затруден достъп до онлайн банкирането си. Проблемите в ключови сектори породиха опасения, че инцидентите може да са свързани.

Първо бяха имейлите, после полетите, а сега и банковата система в САЩ. Клиентите на "Джей Пи Морган" получиха съобщение за грешка в мобилното си банкиране.

Хилди Родригес, студентка: "Купих си нещо, трансакцията мина, но когато се отрази в сметката ми, балансът беше отрицателен. Отне 2-3 часа докато парите ми се появят. Бях толкова ядосана, защото бях гладна. Опитвах да си купя храна, но не можех."

Банката с над 86 милиона клиенти, включително корпоративни, и 5000 клона предизвика ефект на доминото в цялата финансова система в Съединените щати - засегнати са и други големи банки и услуга за парични преводи. Софтуерна грешка в локална хардуерна система, а не кибератака е причината, посочена от говорител на "Чейз".

Джъстин Капос, професор по компютърни науки: "Каквото и да е, то е тясно свързано с банковия сектор. Не е като случая с "Майкрософт". Облачната им услуга се използва за най-различни цели и затова прекъсването засегна много широк кръг от потребители."

В момент, когато въздушният трафик в САЩ продължава да се възстановява, американската авиокомпания "Юнайтед Еърлайнс" съобщи за нова техническа неизправност, която е била отстранена за около час и 40 минути.

Смята се, че са били забавени около една от пета от всички полети на авиопревозвача, а 25 са били отменени. Засега не се потвърждава дали случаят има връзка със спирането на полетите в петък.

Поредицата от технически сривове породи тревоги в САЩ.

Марк Спунауер, технологичен експерт: "Това, което не правим, е да инвестираме в критична инфраструктура, за да разполагаме с алтернативни системи, които да гарантират, че подобни неща няма да се случват редовно."

Сривовете съвпаднаха със сътресенията в технологичния сектор след разкритията за шпионската любовна афера на главния изпълнителен директор на "Енвидия" Дженсън Хуанг, което доведе до отстраняването му от ръководството.