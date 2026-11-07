БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Българин, живеещ на метри от стрелбата в Краков:...
Чете се за: 02:35 мин.
Специално пред БНТ: Ива Михайлова поиска да се включи...
Чете се за: 04:40 мин.
ЦСКА нанесе съкрушителен удар на Левски във Вечното дерби...
Чете се за: 06:20 мин.
Тежка влакова катастрофа в Египет: Най-малко седем...
Чете се за: 00:25 мин.
Екип на БНТ се натъкна на дрон върху скалите край...
Чете се за: 00:47 мин.
Стотици чували с червен пипер на плажа: Почистването ще е...
Чете се за: 02:27 мин.
Разследването на стрелбата в Краков: Трима души са...
Чете се за: 02:37 мин.
Кирил Вълчев ексклузивно пред БНТ: Спечели идеята за...
Чете се за: 09:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Всеки трети 15-годишен в ЕС има затруднения с четенето и математиката

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:57 мин.
По света
Запази

Европейската комисия представи пакет от мерки за подобряване на основните умения, привличане на повече учители и въвеждане на изкуствения интелект в образованието

TOPSHOT - Ученици участват в статичен протест по време на събрание за условията на обучение в рамките на национален ден на действия, докато синдикатите провеждат стачки паралелно с студентски демонстрации, които разтърсват страната от седмици насам в Пари
Снимка: SIMON WOHLFAHRT / AFP
Слушай новината

Европейската комисия представи в Брюксел новия „Пакет за образованието и уменията“, с който цели да спре спада в нивото на основните умения на учениците, да подпомогне училищата при използването на изкуствен интелект и да се справи с недостига на учители. Пакетът включва две предложения за препоръки на Съвета – относно основните умения и привлекателността на учителската професия, както и нова стратегия за професионално образование и обучение до 2030 г.

Представяйки предложенията, изпълнителният вицепрезидент на Комисията Роксана Минзатю припомни, че един на всеки трима 15-годишни в ЕС не покрива стандартите по четене и математика. Тя подчерта, че „това не е само образователен проблем, а и проблем на конкурентоспособността, демокрацията и дори готовността“.

Според анализа на Комисията на резултатите от проучването PISA 2025 г. 33,9% от 15-годишните в ЕС имат ниски резултати по математика, 31,3% – по четене, а 25,9% – по природни науки. Същевременно делът на учениците с отлични резултати не надхвърля 6,8% в нито една от трите области. Председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен заяви, че „по-силна Европа започва с овластени млади хора“.

Гърция сред основателите на цифровата коалиция
Особен интерес за Гърция представлява цифровият сектор на пакета. На 3 ноември Комисията предложи създаването на Европейски консорциум за цифрова инфраструктура в образованието (EDU-EDIC) по искане на осем държави членки, сред които и Гърция. В инициативата участват още Нидерландия, която координира коалицията, Франция, Испания, Хърватия, Словения, Финландия и Белгия. Всяка друга държава членка може да се присъедини впоследствие като пълноправен член или наблюдател.

Участващите държави ще обединят ресурси за разработването и функционирането на европейски цифрови инструменти за училищата, включително сигурно съхранение на учебни материали в облачни пространства, с общи технически спецификации и възможност за съвместни обществени поръчки. Изпълнителният вицепрезидент Хена Виркунен определи създаването на коалицията като стъпка към технологичното превъзходство на Съюза в критичен сектор.

Комисията ще стартира и пилотен проект за Сертификат за грамотност в областта на изкуствения интелект от учебната 2027/2028 г., въз основа на рамка, разработена съвместно с разработена съвместно с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Както обясни Минзатю, учениците например ще могат да демонстрират, че разпознават грешка в отговор, генериран от изкуствен интелект, и могат да обяснят как са я проверили. Предлага се и Европейски ангажимент за здравословно използване на екраните, който предвижда общи инструменти за безопасност в интернет и управление на времето пред екраните.

По отношение на основните умения предложението за препоръка призовава държавите членки да ги превърнат в национален приоритет с хоризонт до 2030 г. Целите, приети от самите държави през юни, предвиждат делът на учениците със слаби резултати да бъде намален под 15%, а този на отличниците да се увеличи с поне 12%.

Новите Европейски училищни съюзи ще насърчават дългосрочното сътрудничество между училища и образователни власти от различни държави. Те ще трябва да разработват планове с измерими резултати за подобряване поне на едно основно умение. Подкрепата по програма „Еразъм+“ ще започне през 2027 г., като целта е от 2028 г. да се създават до 100 нови съюза годишно.

Застаряване и недостиг на учители
Тревожна е и ситуацията с образователния персонал. Едва 8% от учителите са на възраст под 30 години, докато около 40% са на 50 и повече години. Европейската програма за учителите предвижда намаляване на административната тежест, подобряване на условията на труд и по-ясни възможности за професионално развитие. Предвижда се и редовен европейски диалог със синдикатите и работодателите в сектора.

Професионалното образование като първи избор
Новата стратегия за професионално образование и обучение цели то да се превърне в предпочитан избор за младите хора. Почти 70% от професиите с най-сериозен недостиг на кадри изискват професионални умения – в области като строителство, здравеопазване, производство и енергетика. Същевременно осем от десет малки и средни предприятия срещат трудности при намирането на квалифицирани работници.

От 2028 г. предложеният Европейски фонд за конкурентоспособност за първи път ще може да финансира и професионално обучение.

Предложенията не създават задължителни правни ангажименти, тъй като препоръките на Съвета нямат юридически обвързващ характер, а организацията на образователните системи остава национална компетентност.

Съветът е призован да разгледа и одобри двете препоръки. Работата по пакета ще бъде представена и обсъдена на 20 ноември по време на европейска конференция за образованието и уменията, организирана от Комисията.

Роксана Минзатю призова националните правителства да поставят образованието в центъра на икономическите си стратегии и бюджети, като отбеляза, че постигането на целите до 2030 г. изисква „истински, сериозни усилия“.

Източник: ERTNews, 5 ноември 2026 г.

#ученици със затруднения #Европа

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар в ефира на БНТ 3
1
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар в ефира на БНТ 3
Бързо затопляне през новата седмица с температури до 20° в четвъртък
2
Бързо затопляне през новата седмица с температури до 20° в...
19-годишен с джип блъсна и уби 4-годишно дете в плевенското село Гривица
3
19-годишен с джип блъсна и уби 4-годишно дете в плевенското село...
Усещане за зима: Минус 6,5 градуса отчетоха тази сутрин в Чепеларе
4
Усещане за зима: Минус 6,5 градуса отчетоха тази сутрин в Чепеларе
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
5
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Слънчево и топло време, началото на новата седмица с дъждове и температури до 20°
6
Слънчево и топло време, началото на новата седмица с дъждове и...

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО
2
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда...
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен
3
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в...
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
4
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев
5
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%
6
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...

Още от: Образование

„Има място“ – нова платформа за свободните места и недостига в детските градини и яслите в София
„Има място“ – нова платформа за свободните места и недостига в детските градини и яслите в София
Студентка по авиокосмическо инженерство е напът да стане първата българка в Космоса Студентка по авиокосмическо инженерство е напът да стане първата българка в Космоса
Чете се за: 06:15 мин.
Един клик, безброй възможности: как изкуственият интелект променя подготовката за изпити Един клик, безброй възможности: как изкуственият интелект променя подготовката за изпити
Чете се за: 04:57 мин.
Правителството одобри над 3 млн. евро за програми за развитие на образованието Правителството одобри над 3 млн. евро за програми за развитие на образованието
5091
Чете се за: 01:50 мин.
Кибертормозът в Германия: Всеки пети ученик е засегнат – как да защитим децата онлайн? Кибертормозът в Германия: Всеки пети ученик е засегнат – как да защитим децата онлайн?
Чете се за: 06:30 мин.
Денят след изборите беше присъствен за учениците, но неучебен Денят след изборите беше присъствен за учениците, но неучебен
Чете се за: 03:20 мин.

Водещи новини

Специално пред БНТ: Ива Михайлова поиска да се включи онлайн в утрешното заседание на съда в Кочани
Специално пред БНТ: Ива Михайлова поиска да се включи онлайн в...
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Българин, живеещ на метри от стрелбата в Краков: „Случайно решение да остана вкъщи може би спаси живота ми“ Българин, живеещ на метри от стрелбата в Краков: „Случайно решение да остана вкъщи може би спаси живота ми“
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Дрон и контейнер бяха открити в морето край Синеморец сред чували с червен пипер Дрон и контейнер бяха открити в морето край Синеморец сред чували с червен пипер
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Запален камион с живи прасета блокира Прохода на Републиката Запален камион с живи прасета блокира Прохода на Републиката
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Тежка влакова катастрофа в Египет: Най-малко седем загинали и над...
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Плодовете и зеленчуците поскъпват на борсите у нас през първата...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Ивайло Мирчев поиска оставката на финансовия министър Гълъб Донев
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Разследването на стрелбата в Краков: Трима души са открити мъртви в...
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ