Всеки трети 15-годишен в ЕС има затруднения с четенето и математиката

Европейската комисия представи в Брюксел новия „Пакет за образованието и уменията“, с който цели да спре спада в нивото на основните умения на учениците, да подпомогне училищата при използването на изкуствен интелект и да се справи с недостига на учители. Пакетът включва две предложения за препоръки на Съвета – относно основните умения и привлекателността на учителската професия, както и нова стратегия за професионално образование и обучение до 2030 г.

Представяйки предложенията, изпълнителният вицепрезидент на Комисията Роксана Минзатю припомни, че един на всеки трима 15-годишни в ЕС не покрива стандартите по четене и математика. Тя подчерта, че „това не е само образователен проблем, а и проблем на конкурентоспособността, демокрацията и дори готовността“.

Според анализа на Комисията на резултатите от проучването PISA 2025 г. 33,9% от 15-годишните в ЕС имат ниски резултати по математика, 31,3% – по четене, а 25,9% – по природни науки. Същевременно делът на учениците с отлични резултати не надхвърля 6,8% в нито една от трите области. Председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен заяви, че „по-силна Европа започва с овластени млади хора“.

Гърция сред основателите на цифровата коалиция

Особен интерес за Гърция представлява цифровият сектор на пакета. На 3 ноември Комисията предложи създаването на Европейски консорциум за цифрова инфраструктура в образованието (EDU-EDIC) по искане на осем държави членки, сред които и Гърция. В инициативата участват още Нидерландия, която координира коалицията, Франция, Испания, Хърватия, Словения, Финландия и Белгия. Всяка друга държава членка може да се присъедини впоследствие като пълноправен член или наблюдател.

Участващите държави ще обединят ресурси за разработването и функционирането на европейски цифрови инструменти за училищата, включително сигурно съхранение на учебни материали в облачни пространства, с общи технически спецификации и възможност за съвместни обществени поръчки. Изпълнителният вицепрезидент Хена Виркунен определи създаването на коалицията като стъпка към технологичното превъзходство на Съюза в критичен сектор.

Комисията ще стартира и пилотен проект за Сертификат за грамотност в областта на изкуствения интелект от учебната 2027/2028 г., въз основа на рамка, разработена съвместно с разработена съвместно с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Както обясни Минзатю, учениците например ще могат да демонстрират, че разпознават грешка в отговор, генериран от изкуствен интелект, и могат да обяснят как са я проверили. Предлага се и Европейски ангажимент за здравословно използване на екраните, който предвижда общи инструменти за безопасност в интернет и управление на времето пред екраните.

По отношение на основните умения предложението за препоръка призовава държавите членки да ги превърнат в национален приоритет с хоризонт до 2030 г. Целите, приети от самите държави през юни, предвиждат делът на учениците със слаби резултати да бъде намален под 15%, а този на отличниците да се увеличи с поне 12%.

Новите Европейски училищни съюзи ще насърчават дългосрочното сътрудничество между училища и образователни власти от различни държави. Те ще трябва да разработват планове с измерими резултати за подобряване поне на едно основно умение. Подкрепата по програма „Еразъм+“ ще започне през 2027 г., като целта е от 2028 г. да се създават до 100 нови съюза годишно.

Застаряване и недостиг на учители

Тревожна е и ситуацията с образователния персонал. Едва 8% от учителите са на възраст под 30 години, докато около 40% са на 50 и повече години. Европейската програма за учителите предвижда намаляване на административната тежест, подобряване на условията на труд и по-ясни възможности за професионално развитие. Предвижда се и редовен европейски диалог със синдикатите и работодателите в сектора.

Професионалното образование като първи избор

Новата стратегия за професионално образование и обучение цели то да се превърне в предпочитан избор за младите хора. Почти 70% от професиите с най-сериозен недостиг на кадри изискват професионални умения – в области като строителство, здравеопазване, производство и енергетика. Същевременно осем от десет малки и средни предприятия срещат трудности при намирането на квалифицирани работници.

От 2028 г. предложеният Европейски фонд за конкурентоспособност за първи път ще може да финансира и професионално обучение.

Предложенията не създават задължителни правни ангажименти, тъй като препоръките на Съвета нямат юридически обвързващ характер, а организацията на образователните системи остава национална компетентност.

Съветът е призован да разгледа и одобри двете препоръки. Работата по пакета ще бъде представена и обсъдена на 20 ноември по време на европейска конференция за образованието и уменията, организирана от Комисията.

Роксана Минзатю призова националните правителства да поставят образованието в центъра на икономическите си стратегии и бюджети, като отбеляза, че постигането на целите до 2030 г. изисква „истински, сериозни усилия“.

Източник: ERTNews, 5 ноември 2026 г.