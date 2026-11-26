Грозни сцени беляза тази вечер началото на футболния мач между "Олимпик Марсилия" и "Левски" от петия кръг на основната фаза на "Лига Европа".

Привърженици на френския гранд атакуваха сектора с българските фенове на стадион "Велодром“, хвърляйки бутилки, сигнални ракети и бомбички.

Действията на домакинската агитка сериозно застрашиха безопасността на привържениците на "сините“. Инцидентите се разиграха въпреки изключително засилените мерки за сигурност около съоръжението. Още часове преди началото на срещата в района на стадиона бяха разположени десетки полицейски автомобили, специализирани части за борба с безредиците и екипи с полицейски кучета.

Припомняме, че френските власти ограничиха броя на привържениците на Левски, допуснати до двубоя, до 500 души именно от съображения за сигурност. Сблъсъците по трибуните на „Велодром“ по време на двубоя между "Олимпик Марсилия" и "Левски" намериха широк отзвук и във френските медии.

Кадрите с насилието, хвърлянето на пиротехнически изделия и нахлуването на марсилски ултраси в сектора с българските фенове на стадиона попаднаха във водещи национални и спортни издания. „Кадри, които не искаме да виждаме“, написа авторитетният френски всекидневник „Фигаро“, описвайки случилото се на „Велодром“.

Резултатът от мача между "Олимпик Марсилия" и "Левски" остана на заден план на фона на ексцесиите на Стад Велдором. Минути преди началото на срещата голям брой фенове на домакините от най-старата и опасна ултрас групировка "Командо Ултра 84" нахлуха в централната трибуна, в която бяха настанени около 30 привърженици на българския отбор. Последва невъобразимо мелле, в което французите използваха бомби, сигнални ракети, ножове и пръти срещу малката група сини фенове. Това продължи няколко минути без намесата нито на стюарди, нито на полиция.

Пострадали фенове на "Левски" бяха откарани в болница, на други беше оказана помощ на място на стадиона. Предлагам да чуем още от свидетелския разказ на един от феновете на "Левски" - синът на бившият собственик на столичани Тодор Батков.

Тодор Батков - младши:"Бързо обобщение. Малко преди мача нахлуха ултраси на "Марсилия" в сектора първа категория. Част от хората успяхме да влезем във ВИП-а, друга част бяха бити с прът и колове - как са влезли никой не може да каже. Изкараха ни. Сълзотворен газ. Полиция. Набутаха ни в клетката всички заедно. "Олимпик Марсилия" не трябва да играе в евротурнирите. Това е положение."

Най-странното е, че въпреки ексцесиите двубоят започна без забавяне, а в самата среща "Левски" загуби от "Марсилия".