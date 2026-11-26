Танкер под малтийска флаг със седем хиляди тона дизелово гориво на борда се преобърна на 56 километра от испанския остров Ибиса.

Испанските власти задействаха план за действие срещу замърсяване, но засега няма значителен разлив. Спасени са всички 17 моряци на борда, един е починал на брега след евакуацията. Шестима други са в болници с хипотермия. Моряците са основно от Турция и Индия.

Експерти оценяват стабилността на танкера, за да се вземе решение за операция по спасяване на кораба и товара. Водите край Ибиса са дом на морски консенурки, делфини и балеарския буревестник - една от най-застрашените морски птици в Европа.