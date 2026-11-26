Бившият национал сподели емоциите си от срещата на поколенията в българския волейбол и отличи потенциала на настоящите състезатели
Едно от големите имена на българския волейбол Евгени Иванов говори пред БНТ по време на тържеството, което за втора поредна година събра представители на различни поколения, оставили своята следа в историята на този спорт у нас.
Бившият национал подчерта значението на подобни инициативи, които дават възможност на заслужилите състезатели да се срещнат отново и да си припомнят споделените моменти.
"Такива тържества са изключителни. Те са приятни, дори необходими. След като приключихме активно с волейбола, с много от тези хора, които в момента са тук, сме си загубили дирите. Сега има лица, които не съм виждал от миналия век, да го кажем така. Това е изключително приятен и много ценен повод“, сподели Иванов.
На въпрос кой е най-яркият му спомен, свързан с волейбола, той призна, че трудно би откроил един конкретен момент от дългогодишния си път в спорта.
"Няма как да отлича един най-хубав спомен, защото започнах да се занимавам с волейбол през далечната 1987 година. Оттогава има толкова много спомени, кой от кой по-красив и по-емоционален. Няма как да определя един.“
Евгени Иванов не скри възхищението си от представянето на новото поколение български волейболисти. Според него младите национали вече са надскочили постиженията на своите предшественици, а потенциалът им да достигнат още по-големи висоти е огромен.
"Браво! Имат невероятен потенциал, имат желанието. Аз мисля, че те вече ни надминаха, но мисля, че ще ни надминават и още“, категоричен бе Иванов.
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