Едно от големите имена на българския волейбол Евгени Иванов говори пред БНТ по време на тържеството, което за втора поредна година събра представители на различни поколения, оставили своята следа в историята на този спорт у нас.

Бившият национал подчерта значението на подобни инициативи, които дават възможност на заслужилите състезатели да се срещнат отново и да си припомнят споделените моменти.

"Такива тържества са изключителни. Те са приятни, дори необходими. След като приключихме активно с волейбола, с много от тези хора, които в момента са тук, сме си загубили дирите. Сега има лица, които не съм виждал от миналия век, да го кажем така. Това е изключително приятен и много ценен повод“, сподели Иванов.

На въпрос кой е най-яркият му спомен, свързан с волейбола, той призна, че трудно би откроил един конкретен момент от дългогодишния си път в спорта.

"Няма как да отлича един най-хубав спомен, защото започнах да се занимавам с волейбол през далечната 1987 година. Оттогава има толкова много спомени, кой от кой по-красив и по-емоционален. Няма как да определя един.“

Евгени Иванов не скри възхищението си от представянето на новото поколение български волейболисти. Според него младите национали вече са надскочили постиженията на своите предшественици, а потенциалът им да достигнат още по-големи висоти е огромен.

"Браво! Имат невероятен потенциал, имат желанието. Аз мисля, че те вече ни надминаха, но мисля, че ще ни надминават и още“, категоричен бе Иванов.

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