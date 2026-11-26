Едно рядко преживяване е подготвила Софийската опера за своята публика с най-новата си премиера на "Агрипина" от Хендел. Творба на този композитор не е изпълнявана на сцената в София от повече от половин век. Сега този вакум ще бъде запълнен благодарение на сътрудничеството с Хенделовия фестивал в Хале, за който първоначално е създаден този спектакъл.

Българската публика има оскъден опит с гледането на барокови опери на живо. Затова появата на "Агрипина" на наша сцена е безспорно събитие. А заглавието е един от ярките образци на творчеството на Хендел.

Константин Тринкс – диригент: "Без съмнение Хендел е един от най-важните оперни композитори на всички времена и определено преди Моцарт, заедно с Монтеверди те са най-важните. Всяка от оперите на Хандел е много интересна за преживяване. Особено "Агрипина" е много развлекателна, не твърде сериозна. Персонажите са жестоки понякога, но са създадени с определена ирония и много хумор."

Действието на операта се развива в древен Рим, но режисьорът Уолтър Сътклиф взима за отправна точка мястото и причината за нейното създаване. А то е Венеция по време на карнавала в началото на 18-и век. И намира съвременен еквивалент на епохата в едно казино на Лас Вегас. Точно там се всичко в тази постановка на "Агрипина".

Уолтър Сътклиф – режисьор: "За мен е важно, когато поставяме опери да не ги разглеждаме само в исторически план, нито пък само в модерен. Характерите в тези велики творби съществуват и днес. За хората, които искат да вярват единствено в прогреса на човечеството има и една друга страна на монетата и тя е че хората си остават такива, каквито са били и може би ние не се развиваме по начина, по който на някои хора им се иска."

От успеха на "Агрипина" вероятно зависи дали липсата на неговите творби у нас ще бъде запълнена и дали българската публика ще има шанса да гледа по-често барокови опери.