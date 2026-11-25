Предаването „Забранен метод“ по Латвийската телевизия (LTV) изследва проблема, като ограничава легалното улично изкуство – съгласувано със собствениците и общината, като творбите на Дайнис Руденс (Rudens Stencil) и световноизвестния италианец Озмо – от масовото безразборно маркиране на фасади.

Архитектът Артурс Толс от ул. „Матиса“ споделя, че пребоядисва сградата си многократно, а камерите не помагат, защото извършителите носят качулки. Предприемачът Роландс Ритенбергс се сблъсква с вандализъм всяка седмица, като само за една от сградите му ремонтът струва около 3000 евро. По думите му и специалните защитни покрития срещу графити не вършат работа. Пенсионерите в кооперацията на Ервинс Йозенс пък поддържат фасадата със собствени средства и въпреки че заснемат извършител с камера, полицията не стига до резултат.

Според уличния художник Дайнис Руденс 99% от начинаещите драскат в радиус от 100 до 300 метра около дома си, където познават терена.

Какво прави полицията?

Нарушенията се наказват с глоба до 500 евро, а при тежки щети Наказателният кодекс предвижда до две години затвор. От общинската полиция посочват, че могат да задържат извършители само на място, докато задължението за почистване остава за собствениците. Говорителят на Държавната полиция Атис Чакарнис обяснява, че преписките се прекратяват, ако виновният не бъде открит до девет месеца, и съветва гражданите сами да инвестират във видеонаблюдение.

Да дадем ли стена или тунел?

Художникът Руденс Стенсил не смята таговете за изкуство, а за обикновено „Аз бях тук“. Според него решението не е само в забраните, а в осигуряването на легални пространства за рисуване във всеки квартал, подобно на 500-метровата свободна стена в бившата фабрика „Проводник“, където младите могат да се упражняват свободно.

Студенти по психология от Латвийския университет предлагат и централните пешеходни тунели „Ориго“ и „Stockmann“ да бъдат отворени за графити артисти. Те обясняват проблема с психологическия феномен „реактантност“ – стремежа на младите да правят напук на забраните. И художниците, и психолозите са единодушни, че легалните зони няма да спрат напълно вандализма, но ще намалят напрежението и ще насочат енергията на младите в градивна посока.

Статия, написана от LTV raidījums "Aizliegtais paņēmiens" (LSM_EN), първоначално публикувана на 24 ноември 2026 г.