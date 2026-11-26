Легендата на българския и световен футбол Христо Стоичков награди българските волейболни национали, които спечелиха бронзовите медалисти на световното първенство във Франция през 1986 г.

Българската федерация по волейбол почете поколения родни състезатели, оставили значима следа в историята на този спорт, на галавечерта "Заедно към върха".

"Винаги съм се гордял с моите батковци. В далечната 1985 година, както Любо Ганев, така и Боре Кьосев ме посрещнаха с отворени врати, с една голяма прегръдка. Казаха ми: "желаем ти успех, защото ЦСКА е ЦСКА". И нашето приятелство от там датира. Току-що се прибрах от служебни задължения и искахме да изненадаме Любо, защото Любо го заслужава за това, което прави и продължава да прави за волейбола. Да се надяваме, че тези млади момчета, които са тръгнали по този път, ще застигнат тези големи успехи, които преди 40 години се съмнявахме, че може да имаме в България, но показахме, че може", сподели той.

Вечерта е натоварена за дългогодишния футболен национал, който ще подкрепи баскетболните национали в евроквалификацията им срещу Дания, а след това ще присъства и на мача между ЦСКА и Трабзонспор.

"Отивам да пожелая успех на баскетболистите, които играят с Дания. Надявам се да победим. Оттам отивам към ЦСКА, където да видим една красива игра. Нека по-добрият победи. Вярвам, че тази вечер ще покажем от мача с Монако. Надявам се, че ще имаме повече шансове за гол", допълни Стоичков.

Според него българските състезатели прославят страната по целия свят с успехите си.

"Щом има медали, всичко ме радва. Означава, че треньорите са работили и състезателите са се раздали до краен предел. Нашите големи спортисти продължават да радват страната. България си е България. Не се предаваме на никого. Даваме всичко възможно от нас. Една малка България може да се съревновава с големите държави, без страх", завърши Стоичков.

Вижте интервюто във видеото.